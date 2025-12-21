Yarın temettü dağıtacak 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık...

21.12.2025 22:23:160
Kar payı dağıtım nedeniyle hisse fiyatında da düzeltme olacak. 

İşte o şirketler:

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Son taksit net 0,0069288 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Şirket pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. (PSDTC)

Şirket pay başına brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.

Borsa İstanbul bir hissede tedbir uyguladı

Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 200 (23 Aralık)

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Koç Holding, Arçelik'in %7,1'lik hissesini satın alacak

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

