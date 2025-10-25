Yeni haftada temettü dağıtacak 6 şirket var (27-31 Ekim)

Borsa İstanbul'da yeni haftada (27-31 Ekim) temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket bulunuyor.
Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla ekim ayının son haftası temettü dağıtacak 6 şirket var.
İşte temettü kararı genel kurulları tarafından onaylanmış şirketler:
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)
Şirket 3 eşit taksit halinde pay başına brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,0714285 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi 31 Ekim. Son taksit Aralık'ta.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)
Şirket 3 eşit taksit halinde brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Net 0,0500012 TL olan son taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi 31 Ekim.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
Şirket 3 taksit halinde toplamda brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0714285 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi 3 Kasım. Son taksit Kasım'da.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC)
Şirket pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme 3 Kasım.
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)
Şirket 3 taksit halinde brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0435897 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)
Şirket 2 taksit halinde brüt 0,070 TL, net 0,0595 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0170 olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.