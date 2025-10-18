Dubai'de 9 ayda satılan konutların değeri 130 milyar doları aştı

2025’in ilk dokuz ayında 130 milyar doları aşan konut satış hacmiyle dünya gündeminde yer alan Dubai, Türk yatırımcıların da yeni gözdesi haline geldi. Türklerin bu yıl Dubai’den 5 milyar dolarlık konut alımı bekleniyor

Küresel gayrimenkul piyasasının yükselen yıldızı Dubai, 2025’e güçlü bir ivmeyle devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında 130 milyar doları aşan satış hacmiyle rekor kıran şehir, hem uluslararası yatırımcıların hem de Türklerin radarında.

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, artan taleple birlikte Türk yatırımcıların Dubai’deki alımlarını hızlandırdığını belirterek, “Dubai henüz zirveye ulaşmadı, bu şehir hâlâ ciddi bir potansiyel taşıyor.” ifadelerini kullandı. Şirket, büyüyen piyasaya paralel olarak kadrosunu genişletirken, yatırımcılara orta vadeli stratejilerle kurumsal işbirlikleri öneriyor.

Dubai’de 9 aydaki dikkat çeken büyümeden Parcel Estates de önemli ölçüde pay aldı. Şirket CEO’su Özden Çimen, Dubai piyasasındaki bu ivmenin kendilerini de pozitif etkilediğini belirterek, “Hacimsel olarak yüzde 10’dan fazla büyüdük. Artan talep doğrultusunda ekibimizi genişletiyor ve organizasyonumuzu daha profesyonel bir yapıya kavuşturuyoruz.” dedi.

Özden Çimen, Dubai pazarına olan Türk yatırımcı ilgisinin geçen yıla kıyasla belirgin şekilde yükseldiğini kaydederek, “Türkler, ortalama pazar büyümesinin de üzerinde bir hızla Dubai’den konut alımlarını artırdı. Bu yıl Türk yatırımcılardan toplamda 5 milyar dolarlık bir hacim bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Parcel Estates CEO’su, Dubai’nin geleceğine ilişkin uzun vadeli planların gayrimenkul sektörünü desteklediğini belirterek, “Dubai, 2033 ve 2040 vizyonlarıyla büyüyen bir şehir. 8 milyonluk nüfusa yaklaşırken konut talebi artıyor ve yıllık satış hacmi 200 milyar doları aşan bir seviyeye ulaşıyor.” diye konuştu.