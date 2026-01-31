Adm Elektrik Dağıtım'dan 500 milyon dolarlık yatırım finansmanı

Aydem Enerji'nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla'ya yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu.

Adm Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı yaptı. Adm Elektrik Dağıtım'ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vadeli ve yüzde 9,5 kupon oranına sahip.

Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1,2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 65 oldu. Böylece işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli talep tabanıyla sonuçlandı. Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen finansmanı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Marangoz, Gdz Elektrik Dağıtım şirketi için 2024'te gerçekleştirdikleri 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdikleri bu işlemi başarıyla tamamladıklarından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimizle Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir'e 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."