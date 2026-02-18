Besler, Emirdağ'daki fabrikasında çatı tipi GES yatırımını hayata geçiriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Besler, SBTi uyumlu dekarbonizasyon stratejisi kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Besler'in sürdürülebilirlik yolculuğu kapsamında, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki fabrikasında Chint Grup iştiraki Chint Green Energy Türkiye işbirliği ve Enerji Performans Sözleşmesi iş modeliyle hayata geçireceği çatı tipi GES yatırımının nisanda devreye alınması planlanıyor.

Yaklaşık 3 bin 354 kilovat-pik kurulu güce sahip olacak GES'te, ilk etapta 5 bin 734 güneş panelinin kurulması ve yıllık 4,3 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi bekleniyor. Bu sayede fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 16'sının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı hesaplanıyor.

- "Verimlilik ve teknoloji odaklı yeşil dönüşüm yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Yıldız Holding'in kuruluşundan bu yana ilke edindiği 'İsrafsız Şirket' iş modeli, bugün Besler'deki sürdürülebilirlik temelli dönüşümümüze ilham vermeye devam ediyor. Sorumlu üretim anlayışımız doğrultusunda çevresel etkimizi azaltmaya yönelik etkili adımlar atıyoruz. SBTi uyumlu dekarbonizasyon stratejimiz kapsamında, 'Doğanın Geleceği İçin Çalışmak' odağıyla 2030'a kadar temiz enerjiye kademeli geçiş ve 2050'de tüm değer zincirimizde net sıfır karbon salımı hedefimize hız kesmeden ilerliyoruz. Emirdağ'daki yeni güneş enerjisi santrali yatırımımızla ilk etapta fabrikamızdaki yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 16'sını karşılayacağız. Besler olarak gıda gibi çok hayati bir sektörde faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla verimlilik ve teknoloji odaklı yeşil dönüşüm yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

Chint Green Energy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya da şirket olarak uçtan uca çözüm sağlayıcısı oldukları "özel" bir projeye imza attıklarını belirterek, "Besler'in Afyon Emirdağ'daki fabrikası için Enerji Performans Sözleşmesi iş modeli kapsamında 3 bin 354 kilovat-pik kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulumu için anlaşma imzalamış bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de iş ortaklarımızın yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.