arabam.com Eylül ayı ikinci el ilan verilerini paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com'da yayımlanan ikinci el araç ilanlarının fiyatları baz alınarak hazırlanan endekste, ağustosta 913 bin 817 lira olan ortalama ilan fiyatı eylülde 921 bin 307 liraya yükseldi. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise önceki aya göre yüzde 1 düşüş kaydedildi.

Eylülde 1 milyon lira ve altındaki araçlar, toplam ilanların yüzde 55'ini oluşturdu. Fiyatı 600 bin liraya kadar olan araçların ilanlardaki payı yüzde 29, 600 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasındaki araçların payı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.

İlanların yüzde 20'sini 1 milyon 1 lira ile 1 milyon 400 bin lira, yüzde 10'unu 1 milyon 400 bin 1 lira ile 1 milyon 700 bin lira arasındaki araçlar oluştururken, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindeki araçların payı yüzde 15 oldu.

İlanlarda en fazla yer alan otomobil markaları sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, BMW ve Citroen olarak belirlendi. Model bazında ise Clio, Egea, Megane, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa ilk 10 sırada yer aldı.

Araçların yaş dağılımı incelendiğinde, 5 yaşa kadar olanların ilanlardaki payı önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 27,6'ya çıktı. İlanların yüzde 16,6'sın�� 6-9 yaş, yüzde 30,2'sini 10-15 yaş, yüzde 10,9'unu 16-20 yaş ve yüzde 14,8'ini 20 yaş ve üzerindeki araçlar oluşturdu.

Yakıt türlerine göre dağılımda, dizel araçların payı ağustosa kıyasla 8,9 puan artarak yüzde 46,8'e yükselirken, benzinli araçların payı 14 puan azalarak yüzde 30,4'e geriledi.

Hibrit araçların ilanlardaki payı 1,8 puanlık artışla yüzde 4,3'e ulaştı. Yılbaşından bu yana ilanların ortalama yüzde 2,3'ünü oluşturan hibrit araçlar, eylülde ilk kez yüzde 4,3'lük paya ulaşırken, elektrikli araçların payı yüzde 1,4, LPG'li araçların payı ise yüzde 17,2 olarak kaydedildi.

- "Fon piyasasındaki gelişmelerin etkisi bir süre daha devam edebilir"





Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerin hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasına yansıdığını belirtti.

Fon piyasasındaki likidite sıkışıklığının tüketicilerin araç alım ve satım kararlarını etkilediğini aktaran Oğuzhan, fonlardaki birikimlerine ulaşamayan yatırımcıların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut araçlarını satışa çıkardıklarını tahmin ettiklerini kaydetti.

Oğuzhan, fon yatırımlarından elde edecekleri getiriyi sıfır araç alımında kullanmayı planlayan tüketicilerin de satın alma kararlarını ertelediklerini öngördüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca fon piyasasının etkisiyle borsada görülen düşüş ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların birikimlerini değerlendirme, nakde çevirme ve harcama kararlarını etkiledi. Faiz oranları ve kredi limitlerindeki kısıtlamalar da tüketicileri daha uygun bütçeli ikinci el araçlara yönlendiriyor. Sıfır araç tarafında ise devam eden kampanyaların etkisiyle, imkanı olan tüketicilerin yeni araçlara yönelmesi özellikle 1-3 yaş aralığındaki genç ikinci el araçlar üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan ilanlarda reel fiyatların düşüş eğiliminin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ekim ayında da benzer bir tablonun devam edeceğini, fon ve para piyasalarındaki gelişmelerin otomotiv piyasası üzerindeki etkisinin ise bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz."