arabam.com Ekim ayı ikinci el araç ilan verilerini paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan veriler, eylülde 921 bin 307 lira olan ortalama ilan fiyatın ekimde 926 bin 771 liraya yükseldiğini ortaya koydu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise eylüle kıyasla yüzde 1,94 düşüş gerçekleşti.

Ekimde arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında bakıldığında ise ekimde ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Ekimde 600 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 29 olurken, 600 bin 1 ile 1 milyon lira aralığındaki araçlar yüzde 26, 1 milyon 1 ile 1 milyon 400 bin lira aralığındakiler yüzde 20, 1 milyon 400 bin 1 ile 1 milyon 700 bin lira aralığındakiler yüzde 10, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindekiler ise yüzde 15'ini oluşturdu.

Söz konusu dönemde 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 10,9, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ekimde benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 31,2 oldu.

Dizel araçların ilan oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 47 seviyesine yükseldi. Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,5, hibrit araçların ilan oranı yüzde 4,1 olarak kaydedilirken, LPG'li araçların ilan oranı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

- "İlanlarda fiyat indirimlerinin arttığını gördük"





Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, ilanlarda fiyat indirimlerinin arttığını gördüklerini belirtti.

Fiyatı düşürülen ilanların oranının eylül ve ekimde artış gösterdiğini aktaran Oğuzhan, "Ekim ayında bu oran, hem bireysel hem de kurumsal satıcıların ilanlarında bir önceki aya göre yüzde 10'un üzerinde arttı. Kurumsal satıcıların stoklarını eritme ve nakit akışını hızlandırma hedefleri ile sıfır kilometre araçlardaki indirim ve finansman kampanyaları da özellikle yeni model ikinci el araçlarda rekabet baskısı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan, "Gelecek dönemde de finansman koşullarının ve sıfır kilometre araç kampanyalarının ikinci el piyasasının seyrinde etkili olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.