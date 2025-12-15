İkinci elde yıl boyu reel fiyatlar düşüş eğilimindeydi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com'un ikinci el ilan verileri esas alınarak oluşturulan "Aylık Fiyat Endeksi", 2025 boyunca reel fiyatların genel olarak düşüş eğiliminde seyrettiğini ortaya koydu. Bu eğilimin dışında kalan tek dönem ağustos olurken, söz konusu ayda reel fiyatlar yüzde 0,43 artış gösterdi.

Reel fiyatlardaki gerileme, ikinci el otomobillerin yıl boyunca tüketiciler açısından daha erişilebilir bir seçenek olmasını sağladı. Diğer yatırım araçlarında elde edilen yüksek getirilerin otomobil alımını desteklemesi de talebe katkıda bulundu.

Ekimde ortalama 869 bin 106 lira seviyesinde bulunan ilan fiyatları, kasımda 871 bin 758 liraya yükseldi. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise ekime kıyasla yüzde 0,56 düşüş kaydetti. Aralık ayının da yılın geneline benzer bir eğilimle kapanması bekleniyor.

- 2025 ilan verilerinde öne çıkan başlıklar

arabam.com'un 2025 Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, en çok ilan verilen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford ve Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olurken, model bazında Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo, Corsa ve Golf ilk sıralarda yer aldı. SUV kategorisinde ise Qashqai, Duster ve 3008 öne çıktı.

Segmente göre bakıldığında ise ilanlarda ağırlıklı olarak B, C ve K segment araçlar yer aldı.

İlanların en yoğun verildiği iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Adana, Kocaeli ve Kayseri olarak kaydedildi.

Kilometre dağılımında en yüksek payı yüzde 25,94 ile 200 bin 1-300 bin kilometre aralığındaki araçlar aldı.

Bu grubu, yüzde 16,12 ile 150 bin 1-200 bin, yüzde 14,55 ile 100 bin 1-150 bin ve yüzde 14,09 ile 50 bin 1-100 bin kilometre aralığındaki araçlar izledi. Ayrıca 10 bin 1-50 bin kilometre aralığındaki araçların ilanlardaki payı ise yüzde 12,33 olarak kaydedildi.

Araç yaş dağılımında, 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı geçen yıla göre 7,7 puan artarak yüzde 29,3'e yükseldi.

Geçen yıla göre 6-9 yaş aralığındaki araçların payı ise yüzde 16,7'ye gerileyerek 2,3 puanlık düşüş gösterdi. Ayrıca 10-15 yaş aralığındaki araçların ilanlardaki payı 0,4 puanlık artışla yüzde 26,8 olurken, 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 12,2, 20 yaş ve üzerindeki araçların payı ise yüzde 15,1 olarak kaydedildi.

Yakıt tipine göre bakıldığında, dizel araçlar yüzde 46,98 ile en yüksek paya sahip olurken, bunu benzinli, hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Geçen yılla karşılaştırıldığında benzinli araçların ilan oranı 8,26 puan, elektrikli araçların ilan oranı 0,43 puan ve hibrit araçların ilan oranı 0,81 puan artış gösterdi. Buna karşılık LPG'li araçların ilan oranı 8,46 puan, dizel araçların ilan oranı ise 1,05 puan düşüş kaydetti.

Geçen yıl ilanlarda en yüksek payın yüzde 54,55 ile düz vitesli araçlara ait olduğu görüldü. Düz vitesli araçları yüzde 37,03 ile otomatik vitesli, yüzde 8,42 ile yarı otomatik vitesli araçlar izledi.

Motor hacminde ise yüzde 49,55 ile 1401-1600 santimetreküp aralığındaki araçlar en yüksek payı aldı. Bu grubu yüzde 28,70 ile 1201-1400 santimetreküp aralığındaki araçlar takip etti. Ayrıca 1200 santimetreküp ve altındaki motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 8,46 olarak kaydedildi.

- "Dijital altyapımızı her geçen gün güçlendirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, 2025'in ikinci el otomobil pazarı açısından regülasyonlar ve finansal koşulların belirlediği dinamik bir yıl olduğunu belirtti.

Oğuzhan, "6 ay-6 bin kilometre" kuralının sürmesinin yıl boyunca stokçuluk ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesini sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"E-İlan Doğrulama Sistemi'nin devreye alınması, piyasanın şeffaflığını artırdı. Mart ayında taşıt kredisi faizlerinde yapılan indirim, krediyle araç almak isteyenler için ertelenmiş talebi geri getirdi. Temmuzdaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah güncellemeleri ise orta segment araçlara ilgiyi artırdı. Nominal fiyatlarda sınırlı artışlar görülse de reel fiyatlar yıl boyunca gerileme eğilimindeydi. Bu durum, 2025 boyunca ikinci el otomobilleri tüketici açısından cazip bir seçenek haline getirdi."

Gelecek yıla ilişkin öngörülerini de paylaşan Oğuzhan, sektörde yönü belirleyecek ana unsurların kur hareketleri, enflasyon görünümü, faiz politikaları ve ithalat düzenlemeleri olmaya devam edeceğini belirtti.

Sıfır kilometre araç fiyatlarında ani artışların önüne geçilmesinin talebin canlı kalmasını sağlayacağını aktaran Oğuzhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aynı zamanda ikinci el pazarında fiyat dengesini koruyacaktır. Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik vergi politikaları ile olası matrah düzenlemeleri sektörü doğrudan etkileyecek. Bir otomobilin yaklaşık 25 bin parçadan oluştuğu düşünüldüğünde, tedarik zincirinin dayanıklılığı ve yerelleşmesi üreticiler için kritik bir öncelik olacak. Aynı zamanda yazılım tanımlı araç yaklaşımının hızlanması, batarya teknolojilerine yapılan yatırımlar ve yapay zeka destekli sürüş sistemleri hem üreticiler hem de tüketiciler açısından daha dijital, daha sürdürülebilir ve rekabetin belirgin biçimde arttığı bir 2026 yılına işaret ediyor. Biz de arabam.com olarak, kullanıcıların güvenli, şeffaf ve hızlı bir deneyim yaşamalarını sağlayan dijital altyapımızı her geçen gün güçlendirmeye devam edeceğiz."