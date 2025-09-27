Otomobil devi binlerce aracını geri çağırdı

Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW, yangına neden olabilecek marş sistemindeki bir arıza nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracını geri çağıracak.

27.09.2025 10:23:090
BMW, Eylül 2015 ile Eylül 2021 arasında üretilen araçları, yangına neden olabilecek marş sistemindeki bir arıza nedeniyle büyük çaplı geri çağırma yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Almanya'da yaklaşık 136 bin 500 araç geri çağrılacak.

BMW, küresel olarak ne kadar aracın geri çağrılacağını ve geri çağırmanın maliyetlerine ilişkin açıklama yapmadı.

BMW'ye göre, etkilenen araçlarda su, marş motoruna belirli noktalardan sızarak korozyona neden olabiliyor. Bu durumda motorun çalıştırılması imkansız hale gelirken kısa devre ve bunun sonucunda marş motorunda bölgesel aşırı ısınma da meydana gelebiliyor. En kötü durumda ise bu durum araçta yangına yol açabiliyor.

Şirket, sorunlu araçların sahipleriyle doğrudan iletişime geçerek kendi servis merkezlerinde ücretsiz muayene ve onarım yaptıracak.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında da marş motoru rölesinin korozyona uğrayıp, aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceği, bu nedenle ABD'de 196 binden fazla BMW aracın geri çağrılacağı belirtildi.

