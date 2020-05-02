Bauhaus Türkiye mağazalarını açıyor

Ankara’da üç, Antalya’da bir, Bursa’da 1 ve İstanbul ‘daki 5 mağazasını geçici olarak kapatan Bauhaus Türkiye, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü mağazalarını tekrar hizmete açıyor.

Mağazalar belli bir süre için mayıs ayında 11:00-19:00 saatleri arasında hizmete açık olacak.

Bauhaus Türkiye’nin instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hasret bitiyor! Sizlerden gelen yoğun talebi karşılamak için 4 Mayıs’ta mağazalarımızı yeniden açmaya hazırlanıyoruz. Saat 11:00–19:00 olarak düzenlediğimiz yeni geçici çalışma saatlerimizle COVID-19’a karşı mevcut tüm bilimsel tavsiyelere uyarak müşterilerimiz ve personelimizin sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm üst düzey tedbirleri almaktayız. Sizinle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyoruz!”