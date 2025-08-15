"Liderliğimizi güçlendireceğiz"

Watsons, 20 yıl önce Türkiye’ye adım attığında güzellik ve kişisel bakım perakendeciliği henüz gelişimin başındaydı. Türkiye’de sektörün şekillenmesinde öncü bir rol üstlendiklerini söyleyen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurtddaş, “Bugün 66 ilde 450 mağaza, 3 bin 500 kişilik uzman ekip ve 12 milyonu aşkın Watsons Club üyesiyle Türkiye’nin lider güzellik ve kişisel bakım perakendecisiyiz” diyor. 10 bini aşkın ürün çeşidiyle müşterilerine zengin seçenek ve ulaşılabilir kalite sunduklarını söyleyen Yurddaş, şöyle konuşuyor:

Capital Dergisi / Temmuz 2025

20’NCİ YAŞINDA

“Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutladığımız bu yıl geriye dönüp gururla bakarken geleceğe dair daha büyük hayaller kurduğumuz çok özel bir dönem. Bu nedenle hem yatırım anlamında hem müşteri deneyimini geliştirme noktasında çıtayı her zamankinden daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. En temel önceliğimiz, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize daha yakın olmak. Bu doğrultuda 600’ün üzerinde mağazayla 81 ile ulaşmayı, yeni nesil dağıtım merkezimizle lojistik altyapımızı güçlendirmeyi ve e-ticaret yatırımlarımızla omnichannel stratejimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu stratejinin en önemli ayaklarından biri, fiziksel ve dijital kanallar arasında kesintisiz bir deneyim sunmak. “Tıkla Gel Al-Hemen” gibi teslimat modellerimiz sayesinde müşterilerimiz, online verdikleri siparişleri yalnızca 1 saat içinde mağazalarımızdan teslim alabiliyor. Ayrıca pazaryeri iş birliklerimiz ve bu platformların sunduğu hızlı teslimat çözümleri ile Watsons ürünlerine ihtiyaç duyulan her an, en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere aynı anda hem mağaza içi hem dijital dünyada var olabilmek; erişilebilirlik, hız ve kolaylık açısından fark yarattığımız en büyük gücümüz. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik büyük bir Watsons ailesine sahibiz ve bu yılı onlarla birlikte kutlamak, her başarıyı birlikte sahiplenmek çok değerli.

Z KUŞAĞI ETKİSİ

Bizim için bir markanın büyüklüğü, müşterilerinin hayatında yarattığı etkiyle ölçülür. Bu yıl da bu etkiyi büyütmeye ve sektördeki liderliğimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız.

Tüketicinin güzellik anlayışı son iki yılda neredeyse baştan tanımlandı. Artık tüketiciler yalnızca bir ürünün işlevinden çok o ürünün temsil ettiği değerlere, içerik şeffaflığına, markanın duruşuna ve topluma katkısına da dikkat ediyor. Güzellik algısı köklü bir değişim içinde ve biz bu dönüşümün tam kalbinde yer alıyoruz. Z kuşağının bu dönüşümdeki etkisi ise yadsınamaz. Bilinçli, sorgulayan ve duyarlı bir tüketici profiliyle karşı karşıyayız. Ürün içeriklerini inceliyor, çevresel etkileri araştırıyor, markaların sosyal duruşuna kadar her detayı önemsiyoruz. Bu bakış açısı özel markalı ürünlerin yükselişini de beraberinde getiriyor. Kaliteyle birlikte fiyat hassasiyeti arttığı için ulaşılabilir ama güvenilir alternatifler çok daha fazla tercih ediliyor. Bugün Watsons Türkiye olarak 80’e yakın özel marka ürünümüz var ve en çok satan iki ürünümüz de bu kategoriye ait. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda, tüketicinin artık daha fazla kişiselleştirilmiş deneyim aradığını da görüyoruz. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına geliştirdiğimiz ‘Online Cilt Analizi’ ve ‘Online Güzellik Danışmanı’ gibi dijital hizmetlerle kullanıcılarımıza rehberlik sunuyor, alışverişi bireysel bir keşif deneyimine dönüştürüyoruz.”