Akbank’tan ilk çeyrekte 19,1 milyar TL net kar

Akbank, 2026 yılının ilk çeyreğinde 7 milyar 712 milyon lira vergi gideri sonrası 19 milyar 143 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank'ın 2026 yılı birinci çeyrek finansal performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gür, artan jeopolitik gerilimler ve belirsizliklerin, ilk çeyrekte küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Türkiye'deki normalleşme sürecinin ivmesini de sınırladığını belirtti.

Buna karşın, ekonomi yönetimlerinin proaktif ve koordineli politika önlemleri, yurt içi finansal piyasaların tepkilerini önemli ölçüde dengede tutmayı başardığını aktaran Gür, "Emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon, dış finansman ihtiyacı ve bütçe üzerinde potansiyel etkileri söz konusu olmakla birlikte, jeopolitik gelişmelerin yönü, bu etkilerin büyüklüğünde belirleyici olacaktır. Akbank, her zaman olduğu gibi, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisini desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 2 trilyon 24 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 601 milyar lira seviyesine çıkardıklarının bilgisini paylaşan Gür, şunları kaydetti:

"Toplam mevduatımız 2 trilyon 318 milyar liraya, aktiflerimiz ise 3 trilyon 644 milyar liraya ulaştı. Yüzde 16,1 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2026 yılının ilk çeyreğinde 7 milyar 712 milyon lira vergi gideri sonrası 19 milyar 143 milyon lira konsolide net kar elde etti."