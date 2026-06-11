DHL eCommerce Türkiye marka dönüşümünün ilk yılında 145 milyon gönderi ulaştırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MNG Kargo'dan DHL eCommerce'e dönüşümünün ilk yılında şirket, operasyonel kapasitesini, müşteri deneyimini, teknoloji yatırımlarını ve uluslararası hizmet ağını güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

DHL eCommerce, bu süreçte 145 milyondan fazla gönderiyi Türkiye'nin her yerinden ve 220'yi aşkın ülkeden alıcılarla buluşturdu. Türkiye genelindeki büyüme stratejisi kapsamında duyurulan transfer merkezi yatırımlarında da önemli bir aşamaya gelindi. Daha önce açıklanan 250 milyon avro yatırım planıyla yeni transfer merkezlerinin devreye alınması planlanırken, bu kapsamda İzmir ve Ankara'daki arsa satın alımları tamamlandı.

Şirket, DHL Group'un 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı vizyonuyla uyumlu olarak faaliyetlerinde emisyonları azaltmak için çalışmalarını hızlandırdı. Devreye alacağı yeni transfer merkezlerinde sürdürülebilirlik odaklı LEED Gold Sertifikası alma hedefiyle yola çıkan şirket, güneş enerjisi sistemleri, enerji verimli aydınlatma ve HVAC sistemleri, su tasarrufuna yönelik çözümler, sürdürülebilir yapı malzemeleri ile akıllı bina ve izleme teknolojilerine yatırım yapıyor. Aynı zamanda filodaki elektrikli araç payını artırma hedefiyle elektrikli panelvan, kamyon ve tırlar için şarj altyapılarının kurulması planlanıyor.

Uzun vadede Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirmeyi ve bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen DHL eCommerce Türkiye, saha operasyonlarını destekleyen araç yatırımlarına ağırlık verdi. Ocak 2025'ten bu yana filoya toplam 420 yeni araç dahil edilirken, bu yıl elektrikli kamyonetler dahil 250 aracın daha filoya katılması hedefleniyor.

Şirket, devreye aldığı Bireysel Online Gönderi uygulamasıyla bireysel müşteriler için gönderim hizmetini daha pratik ve dijital hale getirmeyi amaçlıyor. DHL eCommerce web sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulamayla bireysel müşteriler gönderi oluşturma, teslimat yöntemi belirleme ve ödeme gibi tüm adımları tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebiliyor.

Marka dönüşümünün etkisi, dijital müşteri deneyiminde de iyileşme sağladı. Son bir yılda dijital asistan ve WhatsApp kanalı üzerinden 2,3 milyon chatbot, 100 binin üzerinde livechat hizmeti sunularak müşterilerin dijital kanallarla kurduğu etkileşim artırıldı. Lojistik sektöründe dijital asistan kullanımının hızla benimsenmesi, müşteri deneyimini daha hızlı, erişilebilir ve kesintisiz hale getirme hedefinin karşılık bulduğunu gösterdi. Hizmet kalitesinde iyileşme sağlanırken, bot memnuniyet puanı 3,40'tan 3,70'e, livechat memnuniyet puanı ise 3,9'dan 4,4'e yükseldi.

-"DHL iş birimleriyle farklı projeler hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DHL eCommerce Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kağan Gündüz, geride bıraktıkları bir yılın DHL eCommerce Türkiye için yalnızca bir marka dönüşümü değil, operasyonel altyapıdan müşteri deneyimine, insan kaynakları süreçlerinden uluslararası hizmet kabiliyetine kadar uzanan kapsamlı bir yenilenme dönemi olduğunu belirtti.

Gündüz, bu dönemde müşteri sadakatini geliştirmeyi amaçlayan Net Tavsiye Skoru (NPS) oranını yüzde 47,55 artırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Müşteri memnuniyetini odağına alan operasyonel dönüşümümüze ek olarak, araç filomuzu yenileyerek ve uluslararası gönderi çözümlerimizi geliştirerek birçok alanda önemli adımlar attık. Türkiye'deki diğer DHL iş birimleriyle farklı projeler hayata geçirdik. Son olarak, DHL Express ile devreye aldığımız projeyle yurt dışına gönderim yapmak isteyen müşterilerimiz için şubelerimizi birer gönderi noktasına dönüştürdük. Bu işbirliğiyle müşterilerimiz, yurt içi ve yurt dışı gönderi işlemlerini şubelerimiz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirmeye, e-ticaret ekosistemine değer katmaya ve ülkemizi bölgesel bir dağıtım merkezi haline getirme hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz."