MANGO, Edremit’te açtığı yeni mağaza ile Türkiye’deki varlığını güçlendirdi

MANGO, Edremit’teki gözde lokasyonlardan biri olan Novada Edremit Alışveriş Merkezi’nde açtığı yeni mağaza ile, Türkiye’deki perakende varlığını daha da güçlendirdi. Markanın yerel pazara olan bağlılığını pekiştiren yeni mağaza, 15 kişiye yeni istihdam olanağı da sağlıyor.

Yaklaşık 520 m² alana sahip mağazada, MANGO’nun Barselona merkez ofisinde görev yapan 500’ün üzerinde uzmandan oluşan ekip tarafından tasarlanan giyim, ayakkabı ve aksesuardan oluşan yeni sezon kadın ve erkek koleksiyonu sunuluyor. Zamansız ve çok yönlü temel parçaları, markanın Akdeniz mirasından ilham alan daha şık ve çağdaş tasarımlarla bir araya getiren MANGO koleksiyonları, markanın üstün kalite ve zarif tasarım anlayışına olan bağlılığını yansıtıyor.

Mağazada ayrıca markanın ruhunu ve tazeliğini yansıtan Akdeniz esintili New Med konsepti de yer alıyor. Sürdürülebilirlik ve mimari bütünleşmeyi odağına alan tasarım anlayışıyla şekillenen konsept, mekânı; sıcak tonlar ve nötr renklerle karakterize edilen, geleneksel, el işçiliğiyle üretilmiş, sürdürülebilir ve doğal malzemelerle zenginleştirilmiş farklı alanlardan oluşan bir Akdeniz evi olarak yeniden yorumluyor.

Şirket, 4E 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında açtığı mağaza ile farklılaşan değer önerisini gü��lendirmeyi ve güçlü büyüme ivmesiyle birlikte hem mevcut mağazalarda hem de online kanallarında satışları artırmayı amaçlıyor. Bu strateji doğrultusunda MANGO, Türkiye’de yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açmanın yanı sıra, önemli lokasyonlarda toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu da gerçekleştirecek.

Şirket, 2025 yılındaki güçlü performansının ardından gelirlerini yüzde 13'lük artışla 3,8 milyar Euro'ya ulaştırarak rekor bir büyüme kaydetmişti.

MANGO, 1997 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Türkiye, markanın dünya genelindeki en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılını ülke genelinde toplam 40.000 m²’yi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatırken, kendi online kanalı ve diğer pazar yerleri üzerindeki dijital varlığını da sürdürüyor.