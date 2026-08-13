Aksa Enerji’den ilk yarıda 7,3 milyar TL FAVÖK

8 ülkedeki 15 santral operasyonu ve 3.500 MW üzeri kurulu gücüyle global bir enerji şirketi konumuna ulaşan Aksa Enerji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü 7,3 milyar TL ve net dönem kârı 1,2 milyar TL olarak gerçekleşirken; FAVÖK marjı %36 seviyesinde oluştu.

Aksa Enerji, süregelen yatırımların ardı ardına devreye girmesiyle operasyonel kapasitesini artırdı. Kazakistan’daki 264 MW’lık Kızılorda Santrali’nin tam kapasiteyle ticari işletmeye alınması şirketin Orta Asya’daki varlığını güçlendirirken, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları da kaynak çeşitliliğini artırarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağladı. Gana’da iki faz halinde hayata geçirilen ve toplamda 350 MW kurulu güce ulaşması planlanan Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 179 MW’lık ilk fazının kombine çevrim dönüşümünün tamamlanması da şirketin Afrika’daki uzun vadeli büyüme stratejisindeki önemli adımlardan biri oldu.

Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2026’nın ilk yarısı, devam eden yatırım programımızın sonuçlarının çok daha görünür hale geldiği bir d��nem oldu. Finansal disiplinimizi ve operasyonel odağımızı korurken yeni yatırımlarımızla kapasitemizi ve coğrafi çeşitliliğimizi güçlendirdik. Kazakistan’daki Kızılorda Santralimizin tam kapasiteyle devreye girmesiyle Orta Asya’daki varlığımızı büyütürken, Türkiye’de depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarımızın ilk projelerini üretime aldık. Afrika’daki operasyonlarımızın amiral gemisi konumundaki Gana’da ise Kumasi Santral yatırımımızın 179 MW’lık ilk fazının kombine çevrim dönüşümünü tamamladık ve ülkedeki toplam kurulu gücümüzü 549 MW’a yükselttik.

Önümüzdeki dönemde de 941 MW’lık depolamalı yenilenebilir enerji yatırım portföyümüzü adım adım hayata geçirerek Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacağız. Bununla birlikte büyümeyi yalnızca kurulu güç artışı olarak görmüyoruz. Doğru projeyi doğru sözleşme ve finansman modeliyle hayata geçirmek, kaynak ve coğrafya çeşitliliğimizi artırmak ve büyüyen global operasyonlarımızı güçlü bir kurumsal altyapıyla desteklemek sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizin temelini oluşturuyor. Uluslararası alanda ödüllendirilen finansman modellerimiz ve dijital dönüşüm yatırımlarımız bu stratejiyi destekleyen önemli adımlar oldu. Finansal disiplinimizi koruyarak, Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Aksa Enerji’nin Orta Asya’daki Kurulu Gücü 1.484 MW’a Ulaştı

Aksa Enerji, ilk yarıda Kazakistan’daki 264 MW kurulu güce sahip Kızılorda Kombine Isı ve Enerji Santrali’ni tam kapasiteyle ticari işletmeye aldı. Böylece Kazakistan’daki ilk yatırımını hayata geçiren şirket, Özbekistan’daki 1.220 MW’lık kurulu gücüyle birlikte Orta Asya’daki toplam kurulu gücünü 1.484 MW’a ulaştırdı. Kızılorda Santrali’nde yaklaşık 100 yerel çalışana istihdam sağlayan Aksa Enerji, yatırımlarıyla bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sunarken yerel ekonomiyi ve istihdamı da destekliyor.

Gana’da Kurulu Güç 549 MW’a Yükseldi

Aksa Enerji, Gana’daki büyüme programında önemli bir aşamayı daha tamamladı. İki faz halinde yürütülen ve toplamda 350 MW kurulu güce ulaşması planlanan Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 179 MW kurulu güce sahip ilk fazının kombine çevrim dönüşümü tamamlandı. Ocak ayından itibaren 130 MW kapasiteyle basit çevrim olarak ticari üretim yapan ilk faz, teknolojik dönüşümün tamamlanmasıyla daha yüksek verimlilik sağlayan kombine çevrim yapısına kavuştu. Böylece Aksa Enerji’nin, 2017 yılından bu yana işletmekte olduğu 370 MW’lık Tema Santrali ile birlikte Gana’daki toplam kurulu gücü 549 MW’a ulaştı.

20 yıl süreli ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında Aksa Enerji tarafından finanse edilip inşa edilen Kumasi Santrali’nin işletme ve bakım faaliyetleri de şirket tarafından yürütülüyor. Kombine çevrim teknolojisi sayesinde aynı yakıt miktarıyla daha fazla elektrik üretimi sağlayan santral, Gana’nın enerji arz güvenliğine daha verimli ve güvenilir üretim kapasitesiyle katkıda bulunuyor. Aksa Enerji’nin Gana operasyonlarında 130’un üzerinde yerel çalışan görev yaparken, yerel çalışanlar toplam iş gücünün %64’ünü oluşturuyor.

Depolamalı Yenilenebilir Enerji Projelerinde İlk Tesisler Üretime Başladı

İlk yarıda Aksa Enerji, Türkiye’nin enerji dönüşümünü destekleyen yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarında önemli adımlar attı. Gaziantep’te hayata geçirilen Pamuk Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali, ticari üretime başlarken, Şanlıurfa’daki RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi ise tedarik lisansı kapsamında işletmeye alınan Türkiye’nin ilk müstakil elektrik depolama tesisi oldu. Aynı dönemde, Manisa’da hayata geçirilmesi planlanan 82,16 MW kurulu güçteki Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali projesinin ve Kayseri’de planlanan 10 MW kurulu güce sahip olacak Fatih Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali projesinin elektrik üretim lisansı EPDK tarafından onaylandı. Aksa Enerji, Türkiye genelinde 11 ilde toplam 941 MW kurulu güce ulaşması planlanan depolamalı yenilenebilir enerji yatırım portföyünü hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Finansman Gücü ve Kurumsal Dönüşüm Büyümeyi Destekliyor

Aksa Enerji, büyüme stratejisini uluslararası finansman iş birlikleri ve güçlü kurumsal altyapıyla desteklemeyi sürdürüyor. Şirket, farklı coğrafyalarda hayata geçirdiği enerji yatırımları ve bu yatırımları destekleyen finansman yapılarıyla “En İyi Güneş Enerjisi Finansmanı Anlaşması” ve “Afrika’daki En İyi Enerji Finansmanı Anlaşması” ödüllerini aldı.

Aksa Enerji, finansman kaynaklarını çeşitlendirirken büyüyen global operasyonlarını destekleyecek kurumsal altyapısını da güçlendirdi. Project Nexus kapsamında SAP S/4HANA dönüşümünü canlıya alan şirket, üç kıtaya yayılan operasyonlarını ortak ve entegre bir dijital altyapıda buluşturma yönünde önemli bir adım attı. Aynı dönemde BIST 50 Endeksi’ne dahil olan Aksa Enerji, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Kurumsal Yönetim endekslerindeki yerini de korudu. Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu ise geçen yıla göre 11 baz puan artarak 10 üzerinden 9,54’e yükseldi.