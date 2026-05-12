ATP'den bilanço değerlendirmesi var

Şirket, yılın ilk üç ayında gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %104 artışla 1,3 milyar TL seviyesine taşırken; FAVÖK’ünü 880,5 milyon TL’ye, ana ortaklık net kârını ise 421,1 milyon TL’ye yükseltti. Güçlü tekrarlayan gelir yapısı, uluslararası operasyonlardaki büyüme ve yapay zekâ odaklı teknoloji yatırımları sayesinde ATP, yılın ilk çeyreğinde hedefleri doğrultusunda güçlü performans sergiledi.

ATP, çeşitlendirilmiş ve dikey uzmanlık odaklı iş modeliyle değişen teknoloji ihtiyaçlarına hızla adaptasyon sağlayarak çeyrek dönem boyunca kârlı büyüme yolculuğunu sürdürdü. ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, 2026 yılına sürdürülebilir büyüme hedefiyle girdiklerini belirterek şirketin performansına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yılın ilk çeyreğinde, yakın coğrafyamızdaki gelişmelerin de etkilediği küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin sürdüğü; buna karşın teknoloji yatırımlarında yapay zekâ odaklı verimlilik ve dönüşümün hız kazandığı bir dönem yaşandı. Fırsatları zamanında değerlendirerek yapay zekâ yatırımlarımız, globalleşme stratejimiz ve kârlı büyüme odağımız doğrultusunda hedeflerimize ulaştık. Bağlı ortaklığımız ATP Capital üzerinden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da başarılı performans sergileyerek değer üretmeye devam etti. Ciromuz geçen senenin aynı dönemine göre %104 oranında büyürken, ana ortaklık net kârımızı %216 artırdık.”

Uluslararası operasyonların büyümeye katkısına dikkat çeken Cinali, şunları söyledi:

“Geçen yıl attığımız uluslararası adımların etkilerini, 2026’nın ilk çeyreğinde daha somut şekilde görmeye başladık. Sahra Altı Afrika bölgesinde altı ülkede gerçekleştirdiğimiz satışlar ve kurulumlar, ATP’nin teknoloji çözümlerinin farklı coğrafyalarda ölçeklenebilirliğini ortaya koydu. Bölgenin önde gelen ülkesi Güney Afrika’da, 10 milyar dolar büyüklüğe sahip gıda hizmetleri pazarının 2030 yılına kadar iki katına çıkması öngörülüyor. Genç nüfus artışı, şehirleşme ve organize zincirlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı servis restoran (QSR) segmenti, toplam sektör gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Operasyonel verimliliğin kritik hâle geldiği bu dönüşüm sürecinde, Zenia’nın bölgede erken dönemde edindiği saha deneyimi ve güçlü referansları ATP’ye önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Sermaye piyasaları teknolojileri alanında da Azerbaycan’da elde ettiğimiz başarıyı yeni ülkelere taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, uluslararası gelirlerimizin toplam gelirler içerisindeki payını artırmayı stratejik önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.”

ATP, yapay zekâ odaklı ürün geliştirme ve teknoloji yatırımlarını sürdürürken, bağlı ortaklığı ATP Capital aracılığıyla teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlarla da ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Bu yatırımların yarattığı değer, şirketin konsolide finansal performansına katkı sağlarken uzun vadeli büyüme kapasitesini de güçlendiriyor.

Şirket, yılın geri kalanında da yüksek katma değerli yazılım çözümleri, genişleyen uluslararası operasyonları ve ölçeklenebilir iş modeliyle sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam etmeyi hedefliyor.