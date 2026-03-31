Borusan Cat’te önemli atama

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Cat’te, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak bir üst düzey atama gerçekleşti. Borusan Cat İcra Kurulu Başkanlığı’nı, daha önce İnşaat Endüstrisinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Fuat Murat yürütecek.

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacı ile operasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da sürdüren Borusan Cat’in yönetim kadrosunda gerçekleştirilen atama ile, şirketin İnşaat Endüstrisinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Fuat Murat, Nisan 2026 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başlayacak. Önceki dönemde Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Özgür Günaydın ise Nisan 2026 tarihinden itibaren Borusan Grubu CEO’su olarak görevine devam edecek.

1994 yılında Borusan Cat’e katılan Fuat Murat, Borusan Cat kariyerinde satış, pazarlama ve müşteri destek alanlarında farklı liderlik görevleri ve Türkiye Ülke Genel Müdürü görevini yürüttü, Gürcistan temsilciliğinin kuruluşunda kritik bir rol üstlendi. 2020 yılında İnşaat Endüstrisinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Murat, son görevinde İnşaat Endüstrisinin kârlı büyümesi gibi önemli inisiyatiflere liderlik ederek sürdürülebilir bir başarı sergiledi. Boom360 gibi stratejik girişimlere yön vererek kurumun dijital dönüşüm sürecini hızlandıran bir liderlik gösterdi.

Yeni göreviyle birlikte Fuat Murat, Borusan Cat’in orta ve uzun vadeli vizyonunun uygulanması, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerinin hayata geçirilmesi ve bölgesel liderliğinin güçlendirilmesi süreçlerine liderlik edecek.