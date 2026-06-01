Destek Faktoring ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Destek Faktoring, 2026 yılının ilk çeyreğine güçlü finansal sonuçlarla başladı. Şirket, sağlam bilanço yapısı, disiplinli risk yönetimi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla finansal performansını önemli ölçüde artırdı.

İlk çeyrek sonuçlarına göre Destek Faktoring’in toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %79 artışla 56 milyar TL’ye yükseldi. Net kârını %109 artırarak 1,2 milyar TL seviyesine taşıyan şirket, öz kaynak büyüklüğünü de %47 artışla 13,3 milyar TL’ye çıkardı. Açıklanan sonuçlar, şirketin güçlü öz kaynak yapısını ve operasyonel verimliliğini destekleyen büyüme ivmesini ortaya koydu.

“Büyüme performansımızı yılın ilk çeyreğinde de sürdürdük”

Destek Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrek itibarıyla kârlılığımızı artırırken, aktif büyüklüğümüz ve öz kaynak yapımızda da önemli bir gelişim kaydettik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin başarılı şekilde ilerlediğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize hızlı ve etkin finansman çözümleri sunmaya, güçlü finansal yapımızı koruyarak istikrarlı büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”