Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme projelerine uluslararası ödül

Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik, finansman ve dijital iletişim alanındaki projeleriyle farklı uluslararası organizasyonlarda toplam altı ödül aldı.

Zorlu Enerji, Stevie Awards, Hermes Creative Awards ve International Finance Awards kapsamında çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

Şirketin Net Zero Roadmap stratejisi, Stevie Awards MENA kapsamında “Yılın Sürdürülebilir Ürünü/Hizmeti” kategorisinde Altın ödül aldı. Strateji kapsamında Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 emisyonlarının analiz edildiği, buna bağlı karbonsuzlaşma hedeflerinin oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu hedeflerin Science Based Targets initiative (SBTi) tarafından onaylandığı ifade edildi.

Zorlu Enerji ayrıca Hermes Creative Awards’ta iki ödül kazandı. “3D Interaktif Sürdürülebilirlik Haritası” projesi “Etkileşimli Web Özelliği” kategorisinde Platinum ödüle layık görülürken, “Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi” projesi ise “UX/UI Design” kategorisinde Altın ödül aldı. Şirketin dijital platformlarında enerji portföyü, sürdürülebilirlik çalışmaları ve yatırımcı ilişkileri içeriklerinin kullanıcı deneyimi odaklı sunulduğu belirtildi.

International Finance Awards 2025 kapsamında ise Zorlu Enerji’ye “Türkiye’nin En İyi Sürdürülebilir Tahvil İhracı” ve “Türkiye’nin En Yenilikçi Entegre Enerji Şirketi” kategorilerinde iki ödül verildi.

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmaların şirketin farklı iş alanlarına yayıldığını belirterek, enerji üretiminden finansmana kadar çeşitli süreçlerde bu yaklaşım doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.