Hayat Finans’tan yılın ilk dört ayında reel ekonomiye 13,2 milyar TL destek

Hayat Finans, yılın ilk dört ayında tüzel müşterilerine yaklaşık 13,2 milyar TL finansman sağlayarak KOBİ’lerin finansman ihtiyacına destek oldu. Dijital tüzel bankacılık yaklaşımıyla işletmelere hızlı, erişilebilir ve entegre çözümler sunan banka, reel sektöre kalan sekiz ayda 40 milyar TL seviyesinde ilave finansman sağlamayı hedefliyor.

Hayat Finans, katılım bankacılığı modeliyle başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk dört ayında tüzel müşterilerine yaklaşık 13,2 milyar TL finansman sağlayan Hayat Finans, bir önceki yılın aynı dönemine göre kullandırdığı nakdi finansman hacmini %300 artırdı. Banka, yıl sonuna kadar tüzel müşterilerine ilave 40 milyar TL karşılığı finansman sağlamayı hedefliyor. Gayri nakdi kredilerde ilk dört ayda sağlanan %65 büyüme ise firmaların nakdi finansman ihtiyaçlarının yanı sıra teminat mektubu ve akreditif gibi gayri nakdi kredi ihtiyaçlarında da Hayat Finans’ı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Hayat Holding’in 89 yıllık üretim, girişimcilik ve ticaret tecrübesinden aldığı güçle faaliyet gösteren Hayat Finans, tüzel bankacılıkta işletmelerin finansman ihtiyacını daha yalın operasyonel süreçlerle, daha az maliyetle ve daha hızlı şekilde karşılıyor. Orta ölçekli işletmelerden mikro işletmelere, ihracatçı firmalardan e-ticaret firmalarına kadar geniş bir müşteri kitlesine ulaşan banka, dijital teminat mektubu, evraksız finansman tahsisi, Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Business Kart, dış ticaret işlemleri ve gömülü finans çözümleriyle işletmelerin nakit akışı, yatırım planları ve ticari faaliyetlerine entegre bir bankacılık deneyimi sunuyor.

“KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak büyümelerini destekliyoruz”

Hayat Finans Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, dijital katılım bankacılığının işletmelere hız, erişilebilirlik ve öngörülebilirlik sağladığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye üretim, girişimcilik ve ticaret kapasitesi yüksek bir ülke. Bu yapının merkezinde ise KOBİ’ler yer alıyor. Hayat Finans olarak biz de tüzel bankacılığı, işletmelerin finansmana erişimini hızlandıran, iş süreçlerine entegre olan ve büyüme yolculuklarına eşlik eden yeni nesil bir modele dönüştürüyoruz. İşletmelerin finansman ihtiyacına günler içinde değil, dijital süreçlerimiz sayesinde anlık ve kolay erişilebilir biçimde yanıt verebiliyoruz. Bu yaklaşım, işletmelerin nakit akışını, tahsilat süreçlerini, teminat ihtiyaçlarını ve ticari döngüsünü bütüncül şekilde destekleyen bir finansal çözüm ortaklığı anlamına geliyor. Yılın ilk dört ayında tüzel müşterilerimize yaklaşık 13,2 milyar TL kredi sağlamamız, bu modelin sahadaki karşılığını gösteriyor. Yıl sonu hedeflerimiz doğrultusunda işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve reel ekonomiye katkımızı artırmaya devam edeceğiz.”

Gömülü finans ve ekosistem bankacılığıyla kesintisiz ve kapsayıcı deneyim

Hayat Finans, dijital tüzel bankacılıkta yalnızca bankanın kendi kanallarını değil, işletmelerin kullandığı platformları da finansal hizmetlerin bir parçası hâline getiriyor. Gömülü finans ve ekosistem bankacılığı yaklaşımı sayesinde işletmeler; finansman, tahsilat, ödeme ve teminat ihtiyaçlarına yönelik çözümlere yer aldıkları dijital ortamlar üzerinden kesintisiz biçimde erişebiliyor.

Banka, veri odaklı değerlendirme modelleri ve gelişmiş dijital altyapısıyla finansmana erişimde zorlanan işletmelerin sisteme dâhil edilmesini öncelikleri arasında görüyor. Bu yaklaşım, özellikle küçük ve mikro işletmeler için finansal kapsayıcılığı artırırken, ticari faaliyetlerin daha hızlı ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine destek oluyor.