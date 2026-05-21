DestekBank'tan ilk çeyrek bilanço değerlendirmesi

2026 yılının ilk çeyreğinde etkin bilanço yönetimi ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda güçlü bir performans sergileyen DestekBank, karlılığını önemli ölçüde artırdı. Bankanın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154 yükselirken, güçlü gelir performansı ve verimlilik odaklı yaklaşım finansal sonuçlara olumlu yansıdı.

Bankanın öz kaynakları ise güçlü karlılık performansının katkısıyla yıllık bazda yüzde 97 artış gösterdi. Güçlenen sermaye yapısı, DestekBank’ın sürdürülebilir büyüme kapasitesini desteklemeye devam etti.

Kredi hacminde güçlü büyüme

DestekBank’ın ekonomiye sağladığı destek de artışını sürdürdü. Nakdi ve gayri nakdi kredilerden oluşan toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 büyüyerek reel sektörün finansmanına katkı sağlamaya devam etti.

“2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık”

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2026’nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek sürdürülebilir büyümemizi devam ettirdik. Güçlü sermaye yapımız, disiplinli bilanço yönetimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde sağlıklı büyümemizi koruduk. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık yatırımlarımız ile müşterilerimize ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”