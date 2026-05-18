JYSK Türkiye'deki 12. mağazasını açtı

JYSK, İskandinav tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerindeki deneyimini daha çok müşterisi ile paylaşma hedefiyle Türkiye pazarındaki doğrudan yatırımlarına devam ediyor. 50 ülkede 3.600’den fazla mağazası bulunun marka, Türkiye’deki 12’nci mağazasını Adapazarı Outlet Center’da hizmete sundu.

Yeni mağaza; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan ve JYSK Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Elif Tonyalı, JYSK Türkiye Bölge Müdürü Hüseyin Yasa’nın yanı sıra mağaza çalışanları ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen kurdele kesiminin ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı

Uygun fiyat, kalite ve fonksiyonelliği bir araya getiren JYSK, 1.100 metrekarelik alana yayılmış yeni mağazasında uyku ve yatak ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar sunduğu geniş ürün yelpazesiyle ev dekorasyonunu herkes için ulaşılabilir kılarken, bölgeye de hem yatırım hem de sağladığı istihdam ile yerel bir kalkınma sağlıyor.

“Yerel İstihdam ve Tedarikçilerle Birlikte Büyüyeceğiz”

Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme stratejisinde Sakarya’nın önemli bir adım olduğunu belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Bu seçimde şehrin dinamik sanayisi, hızla gelişen sosyal dokusu ve stratejik konumu büyük rol oynadı. Adapazarı Outlet Center’da açtığımız 12’nci mağazamızla Sakarya ekonomisine değer katan bir yatırım ekosistemi oluşturuyoruz. Sakarya’nın sahip olduğu genç ve üretken potansiyel, yerel istihdam projelerimizle birleştiğinde bölge kalkınmasına doğrudan katkı sunmamıza imkan tanıyor. Büyüme planlarımızın en heyecan verici odak noktalarından birini de yerelleşme oluşturuyor. İlerleyen dönemlerde Türkiye’deki operasyonlarımızı genişletirken, yerel tedarikçilerimizle iş birliği süreçlerimizi derinleştirmeyi ve üretim gücümüzü yerel paydaşlarımızla el ele vererek büyütmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“İskandinav Konforu İzmir, Muğla ve Ankara’ya Taşınacak”

'Hygge' felsefesini, yani huzurlu ve kaliteli yaşam anlayışını Sakaryalıların evlerine taşımaktan büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Tezcan, sözlerine şöyle devam etti: “Global standartlardaki alışveriş deneyimini yerel ihtiyaçlarla harmanlayarak; uyku kalitesinden fonksiyonel dekorasyon çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi erişilebilir fiyatlarla sunacağız. Önümüzdeki aylarda İzmir, Muğla ve Ankara gibi farklı şehirlerde de yeni mağazalarımızı hayata geçirerek İskandinav konforunu daha fazla noktaya taşıyacağız. Mağaza sayımızı artırırken asıl odağımızı her yatırımın kalıcı, verimli ve sürdürülebilir bir modelle olması oluşturuyor. Hedefimiz, her şehirde birden fazla noktada yer alarak müşterilerimize en yakın noktada hizmet vermek”

“Örnek Oda Tasarımlarımızla Tüketicilerimize Dekorasyon Yolculuklarında İlham Veriyoruz”

Kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, Türkiye genelindeki mağazaları en güncel konseptlerle açacaklarını söyleyen Tezcan, “Bu konsept, müşterilerimizin mağaza içinde rahatça gezinebilmesini ve ürünlerimize kolayca ulaşabilmesini sağlarken, enerji tasarruflu aydınlatmamız ürünlerimizi daha çekici kılıyor. Açık kahverengi ve ahşap tonlarının hâkim olduğu nötr renk paleti ise mağazalarımızda yalın ve ferah bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca, örnek odalarımız ve ilham veren köşelerimizle müşterilerimize farklı dekorasyon fikirleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.