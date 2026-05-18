Hayat Finans’tan ilk çeyrekte 35 milyon TL net kâr

Hayat Finans, yılın ilk çeyreğinde toplam aktiflerini 33,6 milyar TL’ye yükseltti ve bu dönemi 35 milyon TL net kâr ile tamamladı. Dijital banka modeli, kullanıcı odaklı ürünleri ve reel ekonomiyi destekleyen çözümleri, bankanın performansında belirleyici rol oynadı.

Hayat Finans, 2026 yılının ilk çeyreğini sağlam bilanço yapısı ve kârlılıkla tamamladı. Bankanın toplam aktifleri 2025 yılsonuna göre %33 artışla 33,6 milyar TL’ye, toplam kredileri %39 büyümeyle 19,2 milyar TL’ye, toplanan fonları ise %34 yükselişle 25,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde Hayat Finans’ın özkaynakları 5,9 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bankanın sermaye yeterlilik oranı %32,5 ve net kârı ise 35 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hayat Finans, doğuştan dijital banka olmanın avantajını daha adil, daha erişilebilir, kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir finansman yapısı kurmak için kullanıyor. Bireysel bankacılıkta kullanıcı deneyimini güçlendiren çözümler geliştirirken, tüzel bankacılıkta KOBİ’lerin ve işletmelerin nakit akışına, ticaret döngüsüne ve büyüme ihtiyaçlarına doğrudan temas eden ürün ve hizmetler sunuyor. Böylece finansmana erişimi kolaylaştıran, kullanıcı deneyimini güçlendiren ve reel ekonomiye katkı sunan bir yapı ile ilerliyor.

Banka yılın geri kalanında bireyler ve işletmeler için erişilebilir, hızlı ve kullanıcı odaklı çözümler geliştirmeye, yapay zekâ teknolojileri ve fintek entegrasyonlarıyla desteklenen dijital bankacılık modelini daha da güçlendirmeye devam edecek.