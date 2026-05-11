Eksim Enerji kurulu gücünü 1,2 GW’a çıkardı

Eksim Enerji, 2025 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarla kurulu gücünü yaklaşık 1,2 gigawatt seviyesine taşıdı. Şirket, yıl boyunca ürettiği 2,35 milyar kWh temiz enerjiyle yaklaşık 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılarken 1,4 milyon ton karbon salımını engelledi.

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, yenilenebilir enerji yatırımlarının artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Akbay, “Dünyada son dönemde artan jeopolitik gerilimler ve lojistik aksamalar, enerji güvenliğini üretim hacminin ötesinde stratejik bir öncelik haline getirdi” dedi.

“42 yeni türbini devreye aldık”





Şirketin geçen yıl biri Türkiye’nin ikinci büyük lisanslı güneş enerjisi sahası olmak üzere 10 ayrı sahada 42 yeni türbini devreye aldığını belirten Akbay, toplamda 488,5 MW’lık kapasite artışı sağlandığını ifade etti.

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki en önemli başlıklardan birinin iletim altyapısı olduğunu söyleyen Akbay, enerji dönüşümünün sağlıklı ilerleyebilmesi için şebeke yatırımlarının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Depolama yatırımlarının bu süreçte kritik rol oynayacağını belirterek, “Kırklareli’nden Antalya’ya uzanan 10 farklı sahada toplam 633 MW gücündeki depolama entegreli projeler için ön lisans süreçlerimiz sürüyor” dedi.

Enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbay, mevcut sistemde kömür ve doğalgazın hala önemli rol oynadığını belirterek, “Bugün kömüre ihtiyacı yok dersem sistemin kendisine ihanet etmiş olurum” ifadelerini kullandı. Yenilenebilir enerji ve batarya teknolojilerinin bugün için baz yük ihtiyacını tamamen karşılayamadığını söyleyen Akbay, “Hedefimiz tabii ki kömürden çıkmak. Çünkü bunun sağlık bedeli var, gıda bedeli var, iklim değişikliğiyle etkileri var” dedi.

Ukrayna ve Gürcistan’da büyüme planı

Eksim Enerji’nin yurt dışındaki yatırımlarına da değinen Akbay, Gürcistan’da hidroelektrik, güneş ve rüzgar projeleri geliştirdiklerini, Ukrayna’da ise işletmeye alınan rüzgar santraliyle birlikte toplam 360 MW’lık portföy hedeflediklerini söyledi.

Ukrayna’daki yatırımlara ilişkin, “Enerji kesintisinin yoğun olduğu bir dönemde ülkeye enerji sağlayabildiğimiz için hem kendi kaslarımızı geliştirdik hem de o ülkeye değer kattık” diye konuştu.

Yapay zeka üretim tahmininde kullanılıyor

Akbay, şirketin dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarına da odaklandığını belirterek üretim tahmini, piyasa fiyatlaması ve ekipman sağlığı alanlarında yapay zeka destekli sistemlerden yararlandıklarını ifade etti.

“Bakım optimizasyonunda ve üretim tahminlerinde yapay zekânın faydasını görüyoruz” diyen Akbay, tüm iklim verileri ile ekipman performansını anlık izlediklerini ve operasyonel kararları veri odaklı yönettiklerini söyledi.