Netaş 2026’nın ilk çeyreğinde siparişlerini ve gelirlerini artırdı

2026 yılının ilk çeyreğinde TL bazında siparişlerini yüzde 95, gelirlerini ise yüzde 62 artıran Netaş, siparişlerini 5,4 milyar TL, gelirlerini ise 3,4 milyar TL olarak gerçekleştirdi.

Netaş, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin ABD doları bazında siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 123,9 milyon dolara, gelirleri ise yüzde 34 artarak 78,6 milyon dolara ulaştı.

Netaş’ın 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarında telekom ve sistem entegrasyonu segmentleri öne çıktı. Telekom segmenti, toplam siparişlerin yüzde 54’ünü ve satış gelirlerinin yüzde 56’sını oluşturdu. Sistem Entegrasyonu segmentinin toplam siparişler içindeki payı yüzde 40, satış gelirleri içindeki payı ise yüzde 35 oldu. Şirket, dönem içinde faaliyet giderlerini ABD doları bazında yaklaşık yüzde 9 azalttı.

2026 yılının ilk çeyrek performansını değerlendiren Netaş CEO’su Sinan Dumlu, şunları söyledi: “2026’ya sipariş ve gelir tarafında güçlü bir başlangıç yaptık. ABD doları bazında Telekom segmentinde siparişler yüzde 132, satış gelirleri yüzde 77 artarken; Sistem Entegrasyonu segmentinde yine ABD doları bazında siparişlerde yüzde 21 artış kaydettik. Brüt kârdaki güçlü artış ve faaliyet giderlerindeki ABD doları cinsinden düşüş de FAVÖK açısından güçlü bir sonuç sergilememizi sağladı.

İlk çeyrekte telekom altyapısını destekleyen çözümler, kamu tarafındaki projeler ve kurumsal pazarlardaki sistem entegrasyonu çalışmaları sonuçlarımıza katkı sağladı. Güvenlik, bulut, veri depolama ve yapay zekâ alanlarında sunduğumuz çözümlerle müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyoruz. Verimlilik odağımızı koruyarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve yakın coğrafyadaki teknoloji ekosistemlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

2026 yılının ilk çeyreğinde mobil cihaz tarafında da önemli adımlar atan Netaş, nubia Air 5G modelinin lansmanını gerçekleştirdi. Ocak ayında satışa sunulan model, tüm satış kanallarında kullanıcılarla buluştu. Şirket ayrıca Neo 3 5G modelini Türkiye’deki üç büyük operatör kanalında konumlandırarak satışa sundu.

Telekom altyapısını destekleyen çözümler tarafında modem, TV kutusu (Android set-top box), fiber altyapı (GPON) ve yerli sunucu satışları öne çıktı. Kamu projeleri tarafında ise bakım, onarım gibi saha hizmetleri kapsamındaki yeni sözleşmeler, şirketin ilk çeyrek sipariş performansına katkı sağlayan gelişmeler arasında yer aldı.

Kurumsal pazarlarda ise Netaş, yapay zekâ ve güvenlik odaklı iş birliklerini pekiştirerek yeni siparişler aldı. Şirket, müşterilerinin yapay zekâ uygulamalarını kendi altyapılarında güvenli ve kontrollü şekilde çalıştırabilmelerini destekleyen kurum veri merkezi temelli (on-prem) yapay zekâ çözümünü de bu dönemde öne çıkardı. Bu yaklaşım, özellikle veri güvenliği, regülasyon uyumu ve düşük gecikme ihtiyacı bulunan kurumlara yapay zekâ teknolojilerini kendi veri merkezlerinde kullanma esnekliği sunuyor. Netaş ayrıca veri depolama çözümleri alanında da yeni projeler kazandı. Ayrıca Netaş Ar-Ge’nin test hizmetlerindeki yetkinlikleriyle yeni projelere imza atıldı.

Netaş, yılın ilk çeyreğinde uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatlarını değerlendirirken, bölgesel teknoloji ekosistemleriyle temaslarını güçlendirdi. Kazakistan’daki operatörlerle yeni anlaşmalar yapan şirket, Netaş Kazakistan ekibiyle Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) katılarak Türk şirketlerinin Kazakistan teknoloji ekosisteminde tanıtılmasına katkı sağlamaya devam etti.

Şirketin Mobil Dünya Kongresinde öne çıkardığı Wi-Fi 7 destekli modem, Sivas güneş enerjisi santrali, DWDM ve 1.6T hız testi alanlarındaki çalışmaları da Netaş’ın, altyapı ve yeni nesil bağlantı teknolojilerindeki yetkinliklerini görünür kılan gelişmeler arasında yer aldı.

Netaş, önümüzdeki dönemde yapay zekâ, telekom altyapısı, 5G destekli çözümler, bulut, siber güvenlik, veri depolama faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, yerli üretim kabiliyetleri, iş ortaklıkları, Ar-Ge yetkinliği ve geniş hizmet portföyüyle Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda rol almaya devam edecek.