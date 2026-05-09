Empa Elektronik ilk çeyrekte hasılatını yüzde 28,3 artırdı

Empa Elektronik, 2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatı yüzde 28,3 artışla 1,07 milyar TL, brüt karı ise yüzde 29,6 artışla 210,4 milyon TL oldu. Bu dönemde FAVÖK’ü yüzde 29,8 artışla 139,2 milyon TL olarak gerçekleşen şirketin öz kaynakları 1,77 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise 2,24 milyar TL’ye ulaştı.

Öz kaynakları yüzde 51,3 arttı

Yılın ilk çeyreğini 23,8 milyon TL vergi öncesi karla kapatan Empa Elektronik’in aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 29,8 oranında artarak 139,2 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynakları 2025’in ilk çeyreğinde 1,72 milyar TL iken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 51,3 artışla 1,77 milyar TL’ye ulaştı. İlk çeyrek sonunda aktif büyüklüğü ise 2,24 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir büyüme hedefi

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, sürdürülebilir büyüme hedefiyle oluşturdukları stratejik planların şirketin finansal performansına olumlu katkı sağladığını söyledi. Empa’nın satış gelirlerinin yüzde 28,3 oranında, brüt kârının yüzde 29,6 oranında, FAVÖK’ünun ise yüzde 29,8 oranında artığına dikkat çeken Sarpel, “Tüm bu sonuçlar, yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle birlikte yeni pazarlara açılma ve dijitalleşme hamlelerimizin şirketimizin büyümesine önemli bir etki yaptığını gösteriyor. Ülkemiz ve bölgemizdeki konjektürel gelişmelerin etkileri de finansal sonuçlarımıza olumlu biçimde yansıdı” dedi.

Yeni çatı marka TIREMO®

Yılın ilk çeyreğinde Empa Elektronik’in en önemli stratejik adımının TIREMO® ile başlattıkları yeni dönem olduğunu ifade eden Murat Sarpel, “Yeni çatı markamız TIREMO® ile teknoloji ekosistemimizi yeniden tanımlıyoruz. Empa Elektronik Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen tüm proje, ürün ve hizmetlerimiz, artık TIREMO® kimliği altında, küresel standartlarda bir teknoloji evi disipliniyle yönetilecek. Empa 2.0 vizyonumuzun omurgası olarak tanımlayabileceğimiz TIREMO®, aynı zamanda şirketimizin halka arz sonrası döneminin önemli mihenk taşlarından birini temsil ediyor” diye konuştu.