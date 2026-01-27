Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle Eksun Gıda'nın Konya'da bulunan fabrikasında, AR-GE ve inovasyon süreçlerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sektör odaklı akademik çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi ile imzalanan stratejik protokol, üniversite ve sanayinin birlikte çalışmasına yönelik somut adımlar içeriyor.

Protokol, AR-GE projeleri, teknik danışmanlık, tez çalışmaları, laboratuvar ve altyapı olanaklarının paylaşımı gibi pek çok alanda ortak çalışma fırsatları sunarken, öğrencilerin iş hayatına kazandırılmasını da kapsıyor. Uzun soluklu proje, hem sektörel gelişim hem de toplumsal fayda odaklı bir işbirliği modeli sunuyor.

İmzalanan protokolle Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile TÜBİTAK, AB ve San-Tez gibi ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik projeler geliştirilmesi, lisans ve lisansüstü tez çalışmalarının sektörel ihtiyaçlara entegre edilmesi ve akademik danışmanlık süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor.

Öğrencilere uygulamalı eğitim, staj ve saha destekli öğrenme imkanları sunan programlar da protokol kapsamında yer alıyor. Şirket, geleceğin mühendislerini iş dünyasına donanımlı şekilde hazırlayarak sektöre uzun vadeli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, imzalanan protokolün üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Protokolün iki kurumun birlikte AR-GE, inovasyon ve teknoloji geliştirmelerinin yanı sıra sektöre yetişmiş insan kaynağı kazandırmayı amaçladığını aktaran Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayinin gelişimi teknoloji yatırımıyla birlikte bu teknolojiyi doğru anlayan, yöneten ve dönüştürebilen insan kaynağıyla mümkün hale geliyor. Selçuk Üniversitesi ile yaptığımız stratejik işbirliği, genç mühendis adaylarının yetkinliklerini geliştirmeleri, sahaya dokunan projelerde yer almaları ve gerçek üretim süreçlerini deneyimlemeleri açısından da önemli fırsatlar sunuyor."