Kordsa, JEC World 2026'da pazara sunduğu çözümlerini sergiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kompozit malzemeler ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan JEC World, Paris'te gerçekleştirildi.

Kompozit ekosisteminin tüm değer zincirini tek çatı altında buluşturan organizasyonda Kordsa, kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliklerini ve bu alandaki büyüme odağını ön plana çıkardı.

Kordsa, Türkiye'nin yanı sıra bağlı ortaklıkları ABD merkezli şirketleri Fabric Development Inc., Textile Products Inc., Axiom Materials Inc. ve İtalya merkezli Microtex Composites Srl. şirketleri ile birlikte değişen küresel pazar dinamiklerine paralel olarak şekillendirdiği stratejisiyle ürettiği çözümleri sergiledi.

Kordsa'nın JEC World 2026'da öne çıkan çözümleri arasında seramik matris kompozit (CMC) teknolojileri, otomotiv uygulamalarına yönelik geliştirilen termoplastik bazlı iç parça çözümleri, gövde parçaları ve karbon takviyeli "prepreg" ürünler yer aldı.

Bu ürünler daha düşük ağırlıkla yüksek performans sağlarken, üretim süreçlerinde verimlilik artışı ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunuyor. Havacılık ve enerji sektörlerine yönelik geliştirilen ileri kompozit çözümler ise yüksek sıcaklık dayanımı, uzun ömür ve güvenilirlik gibi kritik ihtiyaçlara yanıt veriyor.

- Sektörde daha entegre ve çevik çözümlere yönelim artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) Ergun Hepvar, JEC World'ün kompozit teknolojileri alanında küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından biri olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Hepvar, sektörün tüm değer zincirini bir araya getiren platformda hem mevcut teknolojilerin geldiği noktayı hem de geleceğe yön verecek eğilimleri yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını anlattı.

Bu yıl da sürdürülebilirlik, hafiflik, yüksek performans ve üretim verimliliği odaklı çözümlerin giderek daha belirleyici hale geldiğini net bir şekilde gördüklerinin altını çizen Hepvar, "Aynı zamanda müşteri beklentilerinin daha entegre, daha çevik ve daha sürdürülebilir çözümler yönünde dönüştüğüne tanıklık ettik. Kordsa olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya ve müşterilerimizle birlikte değer yaratan çözümler geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kompozit teknolojilerinde uçtan uca entegre yapı

Kordsa'nın kompozit teknolojilerindeki yaklaşımının AR-GE'den seri üretime, tedarik zincirinden sertifikasyon süreçlerine kadar uçtan uca entegre bir yapı sunmasıyla farklılaştığını vurgulayan Ergun Hepvar, şunları kaydetti:

"Özellikle ileri malzeme çözümlerine olan talebin artması, kompozit tarafındaki konumumuzu daha da güçlendiren bir unsur. Kompozit teknolojilerini Kordsa'nın geleceğindeki iki stratejik odak alanından biri olarak konumlandırıyoruz. Bu alanda teknoloji derinliği, ürün çeşitliliği ve uygulama alanlarını birlikte genişleten bir yaklaşım benimsiyoruz. Kompozit teknolojileri, Kordsa'nın hem bugününü hem de geleceğini şekillendiren ana alan olarak öne çıkıyor. Burada derinleşerek daha yüksek katma değer üreten, farklılaşan ve müşterisiyle birlikte gelişen bir yapı kurmayı hedefliyoruz."