Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımına gidiyor

Global Yatırım Holding, 325 milyon 888 bin lira olan çıkarılmış sermayesini 324 milyon 111 bin lira artırarak, tamamı nakden karşılanmak üzere 650 milyon liraya çıkaracak.

2021 yılını borçları bitirme yılı ilan eden Global Yatırım Holding (GYH), bu strateji çerçevesinde bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

GYH tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 22 Nisan tarihli yönetim kurulunda “Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. ve “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket’in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL’ye artırılması” kararı alındığına yer verildi.

"Daha istikrarlı sermaye yapısına kavuşacak"

KAP’a yapılan açıklamada bedelli sermaye artırımına ilişkin Global Menkul Değerler'in yetkilendirildiği duyurulurken, çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL’ye artırılması için gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Kısa ve uzun vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için adımlar atan GYH'nin, sermaye artırımı ile likidite pozisyonunu güçlendireceği belirtildi. Şirket bedelli sermaye artırımı ile daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşmayı planlıyor.

GLİ Eurobond için alternatif süreci başlatmıştı

GYH iştiraki Global Ports Holding Plc’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı GLİ’nin de, borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında attığı adımları sürdürdüğü paylaşıldı. Şirket, Port Akdeniz’in 140 milyon dolar karşılığında Katar merkezli QTerminals’e devrinde elde edilen gelir ile 250 milyon dolar tutarlı ve Kasım 2021 vadeli Eurobond’un refinansmanının önemli bir kısmını karşıladı.

Daha önce kalan kısmın refinansman sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) ile devam eden GLİ, artırma sürecine ilişkin teklif alımını 16 Nisan 2021 tarihinde tamamladı. 49,7 milyon dolar nominal bedelli Eurobond’u makul piyasa şartlarında geri alan ve iptal eden GLİ, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya geldiğini duyurdu.

Naturelgaz'da 127,6 milyon liralık gelir borçlara gidecek

Öte yandan Naturelgaz halka arzında da GYH’ye ait olan payların satışından elde edilen 127.627.581 TL’lik brüt gelirin de borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında değerlendirildiği bildirildi.