Göçmen Makina’dan Ankara’ya yüksek teknolojili fabrika yatırımı

Göçmen Makina, Ankara’daki yeni üretim tesisini devreye aldı. Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlanan tesis; ileri teknoloji üretim altyapısı, yüksek verimlilik odaklı operasyon yapısı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla faaliyet göstermeye başladı. Toplam 7.000 metrekarelik alan üzerine kurulan tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte şirketin mevcut üretim kapasitesinin iki katına çıkması planlanıyor.

Uluslararası çevre ve enerji verimliliği standartlarını karşılayarak LEED Gold sertifikası almaya hak kazanan tesis, Türkiye makine imalat sektöründe bu sertifikaya sahip ilk ve tek fabrika olma özelliğini taşıyor. Yenilenebilir enerji altyapısıyla kendi enerjisini üretebilen tesis, karbon emisyonunu azaltan sistemleri ve sıfır atık yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Göçmen Makina’nın yeni yatırımı, şirketin sürdürülebilir üretim ve yüksek katma değerli sanayi vizyonunun önemli adımlarından biri olarak konumlanıyor.

Türkiye’den dünya çikolata devlerine uzanan mühendislik gücü

Gofret ve çikolata üretim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Göçmen Makina, global pazardaki büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen gofret ve çikolata üreticilerinin çözüm ortakları arasında yer alan şirket, geliştirdiği üretim hatları ve makine sistemlerini birçok ülkeye ihraç ederek Türk makine sanayisini uluslararası pazarlarda temsil ediyor.

Ankara’daki yeni üretim tesisinin sağlayacağı kapasite artışıyla birlikte şirket; ihracat ağını genişletmeyi, yeni pazarlardaki varlığını artırmayı ve yüksek katma değerli üretim gücünü daha ileri taşımayı hedefliyor.

“Üretim kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz”





Karaman’daki ana üretim merkezinin ardından Ankara’daki yeni yatırımla birlikte üretim kapasitesilerini ve operasyonel güçlerini daha da artırdıklarını belirten Göçmen Makina CEO’su Mustafa Göçmen şunları söyledi: “Ankara’daki yeni tesisimizle büyüme yolculuğumuzda önemli bir adım daha attık. Stratejik büyüme vizyonumuz doğrultusunda ekibimizi nitelikli insan kaynağıyla güçlendirmeyi, Ar-Ge çalışmalarımıza hız vermeyi, yenilikçi üretim teknolojileri geliştirmeyi ve üretim kalitemizi sürekli ileri taşımayı hedefliyoruz. Bugün makinelerimiz dünyanın birçok farklı ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Yeni tesisimizle birlikte üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak ve yeni pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Göçmen sözlerine şöyle devam etti: “LEED Gold sertifikalı bu yatırımımız, sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın önemli bir göstergesi olurken; özellikle Avrupa Birliği pazarındaki müşterilerimize çeşitli ticari avantajlar da sunuyor. Tesisimizi, projenin ilk aşamasından itibaren LEED Gold kriterlerine uygun şekilde planladık. Enerji verimliliğinden su tasarrufuna, kullanılan malzemelerden iç mekan tasarımına kadar her detay bu standartlar doğrultusunda şekillendi. Makina imalat sektöründe bu prestijli sertifikaya sahip ilk ve tek tesis olmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. SAP Business One entegrasyonuyla birlikte üretimden lojistiğe tüm operasyonlarımızı daha entegre, verimli ve dinamik bir yapıyla yöneteceğiz.”