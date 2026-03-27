Her ay yeni bir mağaza hedefiyle büyümesini sürdürüyor

JYSK, Mayıs 2023'te girdiği Türkiye pazarında "herkes için harika bir İskandinav teklifi" sunma hedefiyle büyümesini sürdürüyor. 1979 yılında Lars Larsen tarafından kurulan ve 50 ülkede 3.600’den fazla mağazası bulunan marka, ülkedeki 11’inci mağazasını Kuşadası Pirada Mall’da 950 m²'lik alanda hizmete açtı.

İskandinav ‘hygge’ tarzını yansıtan ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra uzman olduğu yatak ve uyku çözümlerini de müşterileriyle buluşturan JYSK, 2 binden fazla ürün çeşidiyle hizmet verecek. Yeni mağazasında sunduğu örnek oda tasarımları ve ilham veren dekorasyon köşeleriyle ziyaretçilerine pratik ve estetik çözümleri yerinde deneyimleme fırsatı sunan marka kaliteli ve ulaşılabilir tasarımları tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

“Kuşadası Mağazamızla Ege'de Operasyonel Ağımızı Güçlendiriyoruz'"





Aydın’daki iki mağazanın stratejik büyüme planları için önemli bir adım olduğunu belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Bu açılışla birlikte Ege Bölgesi'ndeki operasyonel ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Kuşadası gibi turizmin kalbinin attığı bir lokasyonda yer almak, markamızın hem yerel halkla hem de bölgeyi ziyaret eden uluslararası misafirlerle buluşması açısından büyük önem taşıyor. İskandinav tasarım anlayışını ve uyku konforunda uzmanlığımızı, her bütçeye uygun fiyat politikamızı Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefliyoruz. Her ay yeni bir mağaza açma vizyonumuz doğrultusunda ilerlerken yalnızca fiziksel büyümeyi değil aynı zamanda istihdama katkı, yerel tedarikçilerle iş birlikleri ve sürdürülebilir operasyon anlayışını da önceliyoruz” dedi.

'Türk Perakende Sektöründe Kalıcı, Güvenilir ve Sürdürülebilir Bir Oyuncu Olmayı Hedefliyoruz'"

Türkiye’deki potansiyeli gördüklerinin altını çizen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genç nüfus yapısı, dinamik konut sektörü ve her geçen gün gelişen ev yaşam kültürü, JYSK’un global vizyonuyla tam bir uyum sergiliyor. Yatırımlarımıza hiçbir zaman kısa vadeli kazanç odağıyla bakmadık. Aksine Türk perakende sektöründe kalıcı, güvenilir ve sürdürülebilir bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Kuşadası mağazamız, diğer mağazalarımız gibi sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda bölgedeki yerel iş birliklerimizi güçlendireceğimiz ve istihdama katkı sağlayacağımız bir mağaza olacak. Mağaza ağımızı genişletirken sunduğumuz profesyonel eğitimlerle, Türk perakendeciliğine dünya standartlarında yetişmiş bir insan gücü kazandırmayı amaçlıyoruz”