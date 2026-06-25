JYSK, doğrudan yatırımla Türkiye'deki 13. mağazasını Muğla'da açtı

Danimarka merkezli ev yaşam perakendecisi JYSK, Mayıs 2023'te girdiği Türkiye pazarında "herkes için harika bir İskandinav teklifi" sunma vizyonuyla büyümesini sürdürüyor. 1979 yılında Lars Larsen tarafından kurulan ve 50 ülkede 3.600’den fazla mağazası bulunan marka, ülkedeki 13’üncü mağazasını Muğla Rüya 48 Outlet’te yaklaşık 1.250 metrekarelik satış alanında hizmete açtı.

İskandinav ‘hygge’ tarzını yansıtan ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra uzman olduğu yatak ve uyku çözümlerini de müşterileriyle buluşturan JYSK, yeni mağazasında 2 binden fazla ürün çeşidiyle hizmet verecek. Mağazalarda sunduğu örnek oda tasarımları ve ilham veren dekorasyon köşeleriyle ziyaretçilerine farklı dekorasyon fikirlerini bir arada keşfetme imkânı sağlayan marka, İskandinav tasarımını yüksek kalite ve her bütçeye uygun fiyatlarla buluşturarak, evini güzelleştirmek isteyen herkese ilham verici ve pratik çözümler sunuyor.

“Muğla Mağazamız Bölgesel Büyüme Stratejimizin Kilit Noktası”

Muğla mağazasının kurduğumuz güçlü, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir perakende ağının önemli bir parçası olduğunu belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Bu açılışla birlikte Ege Bölgesi’ndeki mağaza sayımızı 3’e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muğla, eskiden sadece yaz aylarında hareketlenen bir turizm şehri olarak değerlendiriliyordu. Artık burası insanların dört mevsim boyunca yaşadığı, kalıcı bir şehir haline geldi. Bu değişim, Muğla’yı dönemsel bir pazar olmaktan çıkarıp, yıl boyu hizmet sunmamız gereken çok dinamik bir merkez yapıyor. Biz de bu yatırımımızla Muğlalıların yıl boyu ev konforuna eşlik etmek istiyoruz.

Böyle stratejik bir lokasyonda varlık göstermek, markamızın yalnızca Türkiye iç pazarına değil, aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden uluslararası tüketicilere de doğrudan ulaşmasını sağlıyor. Bu yönüyle Muğla mağazamız, bölgesel büyüme stratejimizin kilit noktalarından biri konumunda yer alıyor” dedi.

"Büyüme Stratejimizi Sadece Coğrafi Bir Yayılım Olarak Görmüyoruz"





Her bölgede ve her şehirde birden fazla mağazayı tüketicilerle buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Tezcan, “Türkiye genelindeki büyüme stratejimizi, sadece coğrafi bir yayılım olarak görmüyoruz. Sektördeki küresel tecrübemizi yerel iş gücüne aktarmak adına sunduğumuz dünya standartlarındaki profesyonel eğitim programlarıyla, Türk perakendeciliğine dünya standartlarında yetişmiş, kalifiye insan kaynağı kazandırmayı istiyoruz. Böylece operasyonel ağımızı hızla genişletirken; nitelikli iş gücü, yerel üreticilerle iş birlikleri ve sürdürülebilir operasyon anlayışımızla sektöre ve ülke ekonomisine katma değeri yüksek, kalıcı ve sürdürülebilir katkılar sağlamayı önceliyoruz. Bu büyüme vizyonumuzun bir sonraki adımı olarak Ağustos ayında İzmir’de yeni mağazamızı açmaya hazırlanıyoruz. İzmir yatırımımızın ardından Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de mağaza yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşmayı sürdüreceğiz” dedi.”