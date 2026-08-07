Petrol Ofisi Grubu 2025'te 8,9 milyon tonluk yurt içi satış miktarına ulaştı

Türkiye’deki yurt içi akaryakıt satışları 2025 yılında 34,5 milyon tona yükseldi. Petrol Ofisi Grubu, yurt içi toplam satışlarda 2025 yılını da zirvede kapattığını duyurdu.

7.08.2026 13:33:200
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Petrol Ofisi Grubu 2025'te 8,9 milyon tonluk yurt içi satış miktarına ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2025 Yılı Sektör Raporu’nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre 2025 yılında toplam yurt içi akaryakıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,34 artarak 34,5 milyon tona yükseldi. Petrol Ofisi Grubu ise 2025 yılındaki 8,9 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 25,7’lik pazar payı ile sektördeki liderliğini üst üste 18. yıla taşıdığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, "2025, bp satın almas��nı gerçekleştirdiğimiz; istasyon, terminal ve depolama kapasite yatırımlarımızı daha da hızlandırdığımız, operasyon ve satış algoritmamızı da kamudan nihai tüketiciye tüm kademelerde bütünleşik bir bakış açısıyla zenginleştirdiğimiz önemli bir yıl oldu. Sektöre olduğu kadar Türkiye’nin enerji dönüşümü ajandasına da hizmet eden ürün ve hizmet çeşitliliğimizle birlikte gelenekselleşen liderliğimizi sürdürmekten ötürü gururluyuz" dedi.

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