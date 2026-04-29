LG'den bilanço değerlendirmesi var

LG Electronics (LG), 2026'nın ilk çeyreğinde 23,73 trilyon Güney Kore wonu (KRW) konsolide gelir ve 1,67 trilyon KRW faaliyet karı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, 2026 yılının ilk çeyrek mali sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak tarihindeki en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı. LG'nin faaliyet karı ise yıllık bazda yüzde 32,9 artış göstererek şirket tarihindeki en yüksek üçüncü ilk çeyrek performansı oldu. Bu dönemde 23,73 trilyon KRW konsolide gelir ve 1,67 trilyon KRW faaliyet karı elde eden şirketin beyaz eşya ve televizyon dahil ana iş kolları, premium segmentteki konumlarıyla performansa katkı sağladı.

Şirketin B2B büyüme stratejisinin temel unsurlarından "Araç Çözümleri" iş kolu da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Önemli bir kilometre taşı olarak, Beyaz Eşya ve Araç Çözümleri iş kollarının toplam çeyrek geliri, ilk kez 10 trilyon KRW'yi aştı.

Şirketin B2B, platform ve D2X (Direct to Everything) alanlarında karlılık odaklı büyümesi devam etti. LG'nin B2B gelirleri yıllık bazda yüzde 1, çeyreklik bazda yüzde 19 artarak 6,5 trilyon KRW'ye ulaştı ve toplam gelirin yüzde 36'sını oluşturdu. Ürün ve hizmetleri kapsayan abonelik gelirleri ise yıllık yüzde 15 ve çeyreklik yüzde 8 artışla 640 milyar KRW'ye yükseldi.

Markanın Beyaz Eşya Çözümleri birimi 6,94 trilyon KRW gelirle en yüksek çeyrek performansına ulaşırken, 570 milyar KRW faaliyet karı elde etti. Söz konusu büyüme, premium ve kitle segmentlerini aynı anda hedefleyen çift yönlü strateji ile abonelik ve e-ticaret kanallarındaki genişleme sayesinde gerçekleşti. Artan ham madde maliyetleri ve ABD gümrük tarifelerine rağmen şirketin bu koldaki faaliyet kar marjı yüzde 8,2 seviyesinde korundu.

İkinci çeyrekte LG, ürün portföyünü güçlendirerek ve küresel güney pazarlarına odaklanarak büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Tedarik zinciri optimizasyonu ve maliyet rekabetçiliğiyle karlılığını korunmayı planlayan şirket, ev robotları ve robotik bileşenlerde de büyümeyi amaçlıyor.

- Medya Eğlence Çözümleri 5,17 trilyon KRW gelir elde etti

Şirketin Medya Eğlence Çözümleri birimi, yılın ilk çeyreğinde 5,17 trilyon KRW gelir ve 372 milyar KRW faaliyet karı elde etti. Karlılık, geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde artarken, bir önceki çeyreğe göre yeniden pozitife döndü. Söz konusu performans, premium televizyon satışlarındaki artış, webOS platform işindeki büyüme ve pazarlama maliyetlerinin optimize edilmesi sayesinde gerçekleşti.

İkinci çeyrekte karlılığa öncelik verecek LG, küresel spor etkinliklerinin yarattığı talebi de etkin şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Şirket, webOS ekosistemini büyütmek için işbirlikleri ve içerik yatırımlarına da devam edecek.

LG'nin Araç Çözümleri birimi, 3,64 trilyon KRW gelir ve 212 milyar KRW faaliyet karıyla tarihindeki en yüksek çeyreklik performansa ulaştı. Büyümeyi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinin premium segmentte güçlenmesiyle ve özellikle Avrupalı otomobil üreticileri arasında daha geniş ölçekte benimsenmesiyle destekleyen markanın faaliyet kar marjı ilk kez yüzde 6'nın üzerine çıkarken, sipariş portföyü sayesinde VS iş kolu da önemli B2B büyüme kolları arasında yer aldı.

Markanın Eko Çözümleri birimi, söz konusu dönemde 2,82 trilyon KRW gelir ve 249 milyar KRW faaliyet karına ulaştı.

Şirket, Kuzey Amerika'da paket sistemler ve Avrupa'da ısı pompası çözümleri gibi bölgeye özel ürünlere odaklanırken, kurulum ve bakım gibi hizmet bazlı iş alanlarını da büyütmeyi planlıyor. LG, hava soğutmalı sistemlerini yeni nesil sıvı soğutma teknolojileriyle genişleterek, yapay zeka veri merkezi soğutma pazarındaki fırsatları da değerlendirmeyi hedefliyor.