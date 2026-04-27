Mavi'de üst düzey atama

Türkiye’nin öncü jean ve hazır giyim markası Mavi’de, Chief Marketing Officer (CMO) olarak görev yapmak üzere Işıl Buldur atandı. Farklı sektörlerde ve çok uluslu lider şirketlerde 20 yıllık pazarlama ve yöneticilik deneyimine sahip olan Buldur, Mavi’nin pazarlama faaliyetlerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Işıl Buldur, profesyonel kariyerine 2005 yılında Unilever Türkiye’de başladı. 12 yılı aşkın süre farklı kategorilerde görev alan Buldur; marka geliştirme, kategori yönetimi ve bölgesel büyüme stratejileri konularında dikkat çeken başarılara imza attı. Özellikle Algida, Magnum ve Skin Cleansing kategorilerinde Türkiye ve çevre ülkeleri kapsayan geniş bir coğrafyada strateji geliştirme ve büyüme fırsatları yaratma konusunda güçlü bir deneyim kazandı. Ardından 2017-2018 yılları arasında Brita Türkiye’de “Pazarlama Direktörü” olarak görev alarak markanın yeniden lansman sürecine liderlik etti. Son 8 yıldır Dyson Türkiye’de CMO olarak görev yapan Işıl Buldur, şirketin Türkiye’deki büyüme hikâyesinde etkili isimlerden biri oldu. Temelden başlayarak kurguladığı kategori, dijital pazarlama, CRM, PR ve ticari pazarlama organizasyonu ile birlikte markanın EMEA bölgesinde 1’inci, globalde ise 3’üncü sıraya yükselmesine önemli katkılar sundu. Nisan 2026’da Mavi’deki yeni görevine başlayan Işıl Buldur, etkili liderliği, veri odaklı karar alma yaklaşımı ve kapsamlı pazarlama deneyimiyle Mavi’nin hem Türkiye’de hem global pazarlardaki sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.