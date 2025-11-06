Sabancı Holding portföy odaklı yeni yönetim modelini duyurdu

Sabancı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurumsallaşma ve yönetişim gibi alanlarda Türk iş dünyasında göze çarpan Sabancı, orta vadeli hedefleri kapsamında mevcut durumda bulunan sektör bazlı yönetim yapısını portföy yaklaşımına dönüştürüyor.

Gelecek yıldan itibaren geçerli olacak yapılanma kapsamında, Sabancı Holding üst yönetimi portföy odaklı yönetişim mimarisiyle yeniden kurgulanacak.

Yeni organizasyonla birlikte, tüm şirketlerin kendi sektörlerinde en yüksek potansiyele ulaşmaları hedeflenirken, performans, sermaye tahsisi ve dönüşüm gündemleri disiplinli, düzenli ve bütüncül biçimde yönetilecek.

Portföy yaklaşımını kuvvetlendirmek ve topluluk şirketlerinin yönetim kurullarında değer yaratımını artırmak amacıyla mevcut Sektörel Grup Başkanlıkları (SBU) yeniden yapılandırılıyor, "Stratejik Yatırımlar Başkanlıkları" ve "Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanlıkları" oluşturuluyor.

Yeni organizasyonda, Burak Orhun, Gökhan Eyigün ve Hakan Binbaşgil görevlerine Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak devam edecek.

Son yıllarda topluluk şirketlerinde başarılara imza atan ve ilgili şirketlerin dönüşümüne liderlik eden Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Umut Zenar, Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı İklim Teknolojileri CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı görevlerine getirilirken mevcut CEO rollerine de devam edecek.

Söz konusu yöneticilerin hem holdingde hem de iştiraklerde görev yapacak olması, icra ve saha yakınlığını güçlendirirken, portföy yönetiminde de çevikliği artıracak.

- Stratejik önceliklere destek olacak şekilde yeniden yapılandırılacak

Topluluk şirketlerinin yönetim kurulları da söz konusu dönüşümün parçası olarak stratejik önceliklere destek olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

Kolektif sorumluluk ve ortak akıl esasına dayalı çevik yönetişim modeline evrilen yönetim kurullarında, ilgili başkanlar birlikte görev alacak.

Her şirket yönetim kuruluna bir stratejik başkan başkanlık ederken, diğerleri üye olarak destek verecek. Yaklaşım, birden fazla liderin ortak sorumluluk aldığı, birlikte değer yarattığı portföy odaklı yönetişim yapısını beraberinde getirirken, başarının ve gözetimin ortak sorumlulukla üstlenildiği yapı tesis edilecek.

Şirket yönetim kurullarına ilişkin değişiklikler, ilgili şirketlerin "Yönetim Kurulu" ve "Genel Kurul" takvimleri, ortaklık sözleşmeleri ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Yeni dönemdeki kolektif gözetim yapısının karar kalitesini artırması ve icrayı hızlandırması amaçlanıyor.

Öte yandan, yeni oluşturulacak ve doğrudan Sabancı Holding CEO'suna bağlı olarak görev yapacak "Kurumsal Ofis" bünyesinde, strateji, iş geliştirme, şirket birleşme ve satın almaları ve dönüşüm programları, veriye dayalı ve çevik döngülerle yönetilecek.

Farklı uzmanlıklara sahip Sabancı liderlerinin görev alacağı söz konusu yapılanmayla birlikte, karar alma hızının artması, merkez-saha etkileşiminin güçlenmesi ve sermaye verimliliğinin yükselmesi amaçlanıyor.

Mevcut yapıda Sabancı Holding Yürütme Kurulu içerisinde yer alan Finans, Hukuk ve Uyum, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik, Kurumsal Marka ve İletişim Başkanlıkları, yeni organizasyonda da Yürütme Kurulundaki görevlerine aynı şekilde devam edecek.

- "Yatırımları daha etkin yönetmemizi sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, söz konusu adımın sektörde ezberleri bozan, holding yapılarında kutuların dışına çıkan, portföyün tamamında değer yaratımına odaklanan yönetim anlayışı olduğunu belirtti.

Yeni görev tanımları ve kurul yapılanmalarının, yatırımları daha etkin yönetmelerini sağlayacağını aktaran Zaimler, "Yeni görev tanımları ve kurul yapılanmaları, dönüşüm projelerini, disiplin ve hızla hayata geçirmemizi sağlayacak. Bu yapılanmayla birlikte temel amacımız, Türkiye'den yükselen fikir ve yetenekleri daha ölçeklenebilir bir yapıda konumlayarak uluslararası rekabet gücünü artırmak ve Sabancı'nın sürdürülebilir büyümesini hızlandırmak." ifadelerini kullandı.