SANKO Enerji’nin yeni genel müdürü belli oldu

SANKO Enerji, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Alper Çelebi, 30 Mart 2026 tarihi itibarıyla SANKO Enerji Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Alper Çelebi, yeni görevinde SANKO Enerji Yönetim Kurulu’na doğrudan raporlama yapacak. Çelebi, enerji altyapıları, elektrik dağıtım sistemleri, dijital enerji çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında edindiği kapsamlı tecrübeyle tanınıyor. Kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde üst düzey görevler üstlenen Çelebi, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Asya’da enerji teknolojileri, operasyonel dönüşüm ve yeni pazarlara açılma süreçlerine liderlik etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Çelebi, doktora çalışmalarını da aynı alanda tamamladı. SANKO Enerji, yeni dönemde sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji yatırımlarını odağına alarak büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.