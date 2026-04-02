Shell&Turcas, madeni yağ ihracatında zirvedeki yerini korudu

Shell&Turcas, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödülleri'nin Madeni Yağlar İhracatı kategorisinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell&Turcas söz konusu kategoride 10 yıldır birinciliğini koruyor.

19 yıldır madeni yağda küresel pazar lideri olan Shell'in Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren Shell&Turcas Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi, 1963'ten bu yana operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor. Otomotiv sektörüne yönelik motor yağlarının yanı sıra, portföyünde endüstriyel yağlar ve gresler de bulunuyor. Bu ürünlerin önemli bir kısmı Derince'de üretiliyor. Bugün yüksek kalite standartlarında üretim kapasitesi ve 400'den fazla ürün portföyüyle dünyanın dört bir yanına, 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar, Shell&Turcas'ın büyüme yolculuğunda belirleyici rol oynuyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla üretim kapasitesi önemli ölçüde artırılan Derince Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi, dijitalleşme uygulamaları ve verimlilik odaklı üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Enerji verimliliği ve karbon yönetimi konularında hayata geçirilen çözümler, tesisin çevresel etkilerini minimize ederken operasyonel performansını da güçlendiriyor.

2030'da yüzde 50 karbon nötr olma hedefi bulunan tesis, bu hedefe 2022'de ulaştı. Aynı zamanda, elektrik tüketiminin de yüzde 25'ini güneş enerjisinden karşılayarak yılda yaklaşık 500 ton karbon salımının önüne geçiyor. Kalan elektrik tüketimini ise uluslararası geçerli yenilenebilir enerji sertifikaları ile tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Madencilikten otomotive, inşaattan lojistiğe, demir çelikten enerjiye geniş bir endüstri yelpazesine hitap eden Shell&Turcas ürünleri, uluslararası pazarlarda tercih edilmeye devam ediyor. Güçlü üretim altyapısı, yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle, Türkiye ekonomisine katkı sağlarken küresel pazarlardaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell&Turcas Madeni Yağlar Türkiye Kurumsal Satışlar Direktörü Can Ayvalıoğlu, madeni yağ ihracatında elde ettikleri istikrarlı başarının, ekiplerinin özverili çalışmaları ve müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Derince Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisimiz yalnızca üretim gücüyle değil, Türkiye'nin ihracat kapasitesine sağladığı katkıyla da stratejik bir rol üstleniyor. 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla, Türkiye sanayisinin büyümesine ve dünya çapında tanınmasına katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle 10 yıldır aralıksız ödüllendirilmek hepimize büyük bir gurur yaşatıyor." ifadelerini kullandı.