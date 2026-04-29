Tarım Kredi Grubu 2025'i rekorla kapattı

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Grubu, 2025'e ait finansal sonuçlarını duyurdu. Son yıllarda perakende sektöründe de büyüme ivmesi yakalayan grup, marketçilik faaliyetleri kapsamında yaklaşık 5 bin satış noktasıyla hizmet veriyor.

Grup, nihai tüketiciye ulaşarak hem üretici hem de tüketici açısından stratejik bir köprü işlevi görmeyi sürdürüyor.

Tarım Kredi Grubu, 2025'te bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yüzde 50, öz kaynak büyüklüğünü yüzde 45 büyütürken, konsolide net karını 5 milyar liradan 18 milyar lira seviyesine yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, çiftçilerle omuz omuza bir başarı hikayesi yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini belirtti.

Aydın, Türkiye'nin tarımsal sanayi lideri haline geldiklerini vurgulayarak, "Bu karı, rakamları tarımsal üretimin her alanında çiftçimizi destekleyerek, aracılardan, fırsatçılardan ve piyasadaki dalgalanmalardan koruyarak gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

- Yüzde 50 büyüme

Tarım Kredi'nin bir çiftçi kuruluşu olduğunu, gübreden ilaca hangi tarımsal girdiye ihtiyaç duyduysa en iyi koşullarda sunduklarını anlatan Aydın, "Kim ürettikten sonra satmak için arayışa girdiyse en iyi şartlarda aldık. Tarlasında ürünü kalan kim varsa onu kaderiyle baş başa bırakmadık. Yeni yatırımlarla, kampanya ve projelerle bu karı çiftçimize, üreticimize geri döndüreceğiz. Biz hep üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Aydın, Tarım Kredi Grubu'nun 2025 sonunda bir önceki yıl sonuna göre aktif büyüklüğünü 219 milyar liraya taşıyarak yüzde 50 büyüme kaydettiğine dikkati çekerek, öz kaynakların da 65 milyar liradan yüzde 45 artışla 94 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

Grubun aynı dönemde faaliyet karlılığını yüzde 3'ten yüzde 7'ye, vergi öncesi karlılığını yüzde 3'ten yüzde 10'a, net karlılığını da yüzde 3'ten yüzde 8'e çıkardığını bildiren Aydın, şöyle devam etti:

"Bir önceki yıl 5 milyar lira olan konsolide net karımız 2025 sonu itibarıyla 18 milyar liraya ulaştı. Bu güçlü sonucun arkasında etkin maliyet yönetimi, sıkı mali disiplin, doğru finansman ve yatırım stratejimiz yatıyor. Elde ettiğimiz bu güçlü sonuç tesadüfi değildir. Bu başarı, kaynakların dikkatli yönetilmesi, nakdin doğru zamanda doğru alana yönlendirilmesi, maliyetlerin sıkı biçimde kontrol edilmesi ve grubun tüm imkanlarının ortak hedefler doğrultusunda sevk edilmesiyle sağlanmıştır. Kredi maliyetlerinin yüksek seyrettiği zorlu makroekonomik koşullara rağmen, etkin finansman yönetimi sayesinde karlılık artışını sürdürülebilir biçimde destekledik. Genel Müdürlük ve yönetim ekibimizin finans kökeninden gelen disiplinli yaklaşımı, bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır."

Aydın, 2025'te üreticinin zorlu ekonomik ve iklimsel koşullarla karşı karşıya geldiğini, yıl boyunca zirai don, su sıkıntısı gibi ülke sathında çiftçilerin etkilendiği koşulların olduğunu anlatarak, tüm süreçlerde gerek uygun maliyetle girdi temininde gerekse ürünlerin piyasa değerinden daha iyi koşullarda alımıyla üreticileri desteklediklerini ifade etti.

Tarım Kredi Grubu'nun sıradan bir şirketler topluluğu olmadığını aktaran Aydın, üreticiden tüketiciye kadar uzanan çok katmanlı ve birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Aydın, grubun güçlü yanlarının yanı sıra güçlenmeye çalıştığı alanları olduğuna da işaret ederek, "Burası çiftçiye, üretime, arz güvenliğine ve tüketiciye aynı anda dokunan entegre bir tarım ekosistemidir. Bu nedenle grubumuzu tek tek şirketlerin dönemsel performansları üzerinden değerlendirmek eksik olduğu kadar yanıltıcıdır. Bizim yapımızda her şirket, üreticinin veya tüketicinin farklı bir ihtiyacına çözüm üretir. Bu yapı içinde nakit de durağan bir bilanço kalemi değil, ihtiyaca göre yön değiştiren canlı ve stratejik bir unsurdur." değerlendirmesini yaptı.

- Entegre bir ekosistem haline gelen grup

Aydın, Tarım Kredi'nin, son yıllarda hayata geçirdiği yatırım ve büyüme hamleleriyle çok daha geniş bir üretim ve sanayi gücüne ulaştığını, grubun yalnızca üreticiyi tarlada destekleyen bir yapı olmadığını, sanayide, tarımsal sanayide, lojistikte ve perakendede de etkin bir konuma yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"18 şirketi, 2 limanı, 53 fabrikası ile üreticinin emeğini işleyen, katma değere dönüştüren ve tüketiciye ulaştıran entegre bir ekosistem haline gelen grup, ISO 500 listesinde yer alan 6 şirketiyle de bu gücünü somut biçimde ortaya koymaktadır. Özellikle son 4 yılda yapılan yatırımlar ve tesis alımlarıyla gübre ve yem sektörlerinde liderliğini güçlendiren Tarım Kredi, süt ve süt ürünleri ile yağ sanayisinde de liderlik yolunda önemli adımlar atarak sektörün belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla grup bünyesindeki tüm şirketlerimiz faaliyet karı elde etti. Bu operasyonel verimliliğin ve mali disiplinin en somut göstergelerinden biridir. Doğru yolda olduğumuzun, tüm yapıyı doğru yönettiğimizin ispatıdır. Bu faaliyet karını üretirken, çiftçimizi, üreticimizi mutlu ederek ürettik."

Birçok tarımsal üründe 2025'te önceki yıllara kıyasla ciddi verim kayıpları yaşandığını belirten Aydın, karı elde ederken üreticilere yaptıkları kampanyaları azaltmadıklarını, bir taraftan üreticilere finansman kolaylığı sağlayacak projeler geliştirdiklerini, diğer taraftan girdilerini en rahat koşullarda almalarını sağladıklarını bildirdi.

Aydın, "En sonunda da ürettikleri ürünleri piyasa koşullarına ezdirmeden onlardan aldık. 40 farklı çeşitte toplam 1 milyon ton ürün alımı yaptık. Çiftçimize yaklaşık 20 milyar lira ürün ödemesi yaptık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, tarlasında kimin ürünü kalsa, gittik aldık. Tarım Kredi olarak yalnızca ticari bir refleksle değil, üretimin devamlılığını ve üreticinin korunmasını esas alan bir sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karın kasada bekletilecek pasif bir büyüklük değil, yeniden üretime, sanayiye, modernizasyona ve çiftçiyi güçlendirecek alanlara yönlendirilecek ülke geleceği için stratejik bir imkan olduğunu vurgulayan Aydın, 2025'te elde edilen karın da yine aynı anlayışla değerlendirileceğini, grubun büyümesini, üreticinin desteklenmesini ve tüketicinin korunmasını sağlayacak yeni yatırımlara dönüştürüleceğini belirtti.