Turkcell, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2025 yılına ait dördüncü çeyrek ve yıllık finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
Şirket tarafından paylaşılan finansal takvime göre, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan yıllık finansal sonuçların 5 Mart 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanması planlanıyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 5 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.