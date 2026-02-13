Türkiye gıda hazırlama sektörü 15 milyar TL’yi aştı

Sektörel verilere göre, Türkiye gıda hazırlama pazarı 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 15 milyar TL’nin üzerine çıktı. Özellikle büyük şehirlerde yoğun çalışma temposu, zaman tasarrufu ihtiyacı ve teknolojik ürünlere yönelim, mutfak cihazlarına olan talebi artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Söz konusu büyüme, ev teknolojileri üreticilerinin ürün gamlarında akıllı ve çok fonksiyonlu cihazlara daha fazla yer vermesine neden olurken, sektörde rekabetin de derinleştiği görülüyor. Bu kapsamda Arçelik, yeni nesil mutfak teknolojilerine yönelik çalışmalarını Bolu’daki Pişirici Cihazlar İşletmesi bünyesinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda, gıda hazırlama pazarındaki dönüşüm, tüketici beklentilerindeki değişim ve önümüzdeki döneme ilişkin sektörel öngörüler ele alındı.

Değişen Yaşam Biçimleri Mutfak Alışkanlıklarını Dönüştürüyor





Toplantıda konuşan Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, Türkiye’de mutfak alışkanlıklarının son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Uzayan çalışma saatleri, şehir içi ulaşım sürelerinin artması ve hane halklarının mutfakta geçirdiği zamanın azalmasının, tüketicileri daha pratik çözümlere yönlendirdiğini ifade etti.

Tüfekçi, günümüz tüketicisinin mutfakta daha az zaman geçirmek istediğini, buna karşın lezzet, sağlık ve güvenilirlikten taviz vermek istemediğini dile getirdi. Bu nedenle pratiklik ve tutarlı sonuç sunan mutfak çözümlerinin bir tercih olmaktan çıkıp yeni bir standart haline geldiğini söyledi.

Araştırmalar Akıllı Cihazlara Talebin Yükseldiğini Gösteriyor

Küresel ve yerel araştırma sonuçlarına da değinen Tüfekçi, tüketici eğilimlerindeki değişimin rakamlarla da net biçimde görüldüğünü ifade etti. 12 ülkede gerçekleştirilen Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’na göre, Türkiye’de her 10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihazlara yöneliyor. Küresel tüketici trendleri raporlarına göre ise tüketicilerin yüzde 66’sı, hayatı sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor.

Sektör temsilcileri, bu eğilimin yalnızca mutfak cihazlarıyla sınırlı kalmadığını; ev içi teknolojilerin tamamında akıllı, yönlendirici ve kullanıcıyı destekleyen çözümlerin öne çıktığını belirtiyor.

Gıda Hazırlama Pazarında Rekabet Derinleşiyor

Türkiye’de gıda hazırlama pazarının 15 milyar TL’yi aşmasında; genç nüfus, şehirleşme oranındaki artış ve hane halklarının hazır çözümlere yönelmesi etkili oluyor. Ayrıca dijitalleşmenin, mutfak cihazlarının kullanım alışkanlıklarını dönüştürdüğü ve tüketicilerin daha entegre çözümler aradığı ifade ediliyor. Tüfekçi, her yeni hanenin ise beyaz eşya ve mutfak eşyası masraflarının ortalama 250 bin TL’ye ulaştığını söyledi. Buna mobilya dahil değil.

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, önümüzdeki dönemde otomasyon, dijital tarif platformları ve çok fonksiyonlu cihazlara daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Bu durumun, hem iç pazarda rekabeti artıracağı hem de ihracat odaklı büyüme stratejilerini destekleyeceği öngörülüyor.

Büyümenin Sürmesi Bekleniyor

Gıda hazırlama ve mutfak teknolojileri pazarındaki büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Artan maliyetlere rağmen, tüketicilerin zaman kazandıran ve kullanım kolaylığı sunan ürünlere olan talebinin sektör için önemli bir itici güç olmaya devam edeceği ifade ediliyor. Türkiye’de mutfak teknolojileri alanında yaşanan bu dönüşümün, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından yeni bir dönemin habercisi olduğu belirtiliyor.