Üçay Mühendislik'in ulusal kredi notu A+ oldu

Üçay Mühendislik’in ‘Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından A+ (tr) olarak teyit edildi.

Üçay Mühendislik, yüksek ulusal kredi notuyla dikkat çekti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Üçay Mühendislik’in 'Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu A+ (tr) olarak teyit etti. ‘Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’ J1 (tr), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise BB oldu.

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, JCR Eurasia Rating tarafından teyit edilen kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde, “Ulusal uzun vadeli kredi notumuzun A+ (tr) seviyesinde teyit edilmesi, finansal yapımızın dayanıklılığını ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın doğruluğunu ortaya koyuyor. Enerji, elektromekanik ve e-mobilite alanlarında artan talebi doğru stratejilerle yöneterek operasyonel kârlılığımızı korumayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü bilanço yapımız, yaygın hizmet ağımız ve stratejik yatırımlarımızla büyümemizi istikrarlı şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.