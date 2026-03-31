Yıldız Holding’de üst düzey atama

Holdingden yapılan açıklamaya göre, gıda ve hızlı tüketim sektörlerinde satış, ticari pazarlama ve yönetim alanlarında 35 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip Sözen, Yıldız Holding COO'su olarak görev yapacak.

Holding genelinde operasyonel mükemmeliyetin güçlendirilmesine ve performans odaklı yönetim anlayışının pekiştirilmesine liderlik edecek Sözen, inovasyon ve verimlilik odaklı projelere yön vererek holdingin rekabet gücünün ve operasyonel verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Aynı zamanda Sözen, bütçe ve performans süreçlerinin etkin yönetimini üstlenecek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni projelerin ve yatırımların geliştirilmesiyle stratejik olarak değerlendirilmesinde aktif rol oynayacak.

Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda sorumluluklar üstlenen Sözen, kariyerine MetLife'ta başladı. Ardından Coca-Cola İçecek'te ulusal ve bölgesel satış liderliği görevlerini üstlendi.

Pınar markasını bünyesinde bulunduran Yaşar Grup'ta Satış ve Dağıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ile Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunan Sözen, Coca-Cola bünyesinde Nijerya'da Ulusal Ticaret Direktörü olarak da görev yaptı.

Holdingde 2011-2015 arasında Gıda ve İçecek Grubu Başkan Yardımcılığı ile Gıda ve Süt Ürünleri Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Sözen, bu dönemde ekipleriyle başarılara imza attı.

Sözen, 2015'ten bu yana Lactalis Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapıyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sözen, MBA eğitimini ABD'deki Toledo Üniversitesinde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Sözen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Tütüncü, "Sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu atama ile geçmişte birlikte çalıştığımız Ali Sözen'in yeniden aramıza katılmasından memnuniyet duyuyorum. COO olarak bu önemli görevde operasyonel mükemmeliyet yaklaşımımızı daha da ileri taşıyacağına ve Yıldız Holding'in uzun vadeli stratejik hedeflerine değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.