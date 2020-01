Zor yılın kazananları

KİĞILI NASIL DÖNÜŞTÜ?

GÜL SAĞIR AYDIN / KİĞILI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ



GENÇLEŞMEMİZ GEREKİYORDU Global arenada en çok söz edilen ilk 10 Türk markası arasında yer almak amacıyla stratejimizi belirledik. Bunun için yurt içi stratejilerimizde hedef kitlemize mevcut kitlemizin yanında, genç beyaz yakalıları eklememiz gerektiğini biliyorduk. Markamızı yeni hedef kitleyle buluşturmak için bu kitleye hitap eden dijital ve yeni nesil mecralarda da Kiğılı markasını daha görünür kıldık.

ÖZEL GÜNLERLE DUYGUSAL BAĞI GÜÇLENDİRDİK Hedef kitlemizle duygusal bağımızı güçlendirmede, özel gün iletişimlerinin ise büyük katkısı oldu. 2018 ve 2019’da 10 Kasım için hazırladığımız filmler, Kiğılı’nın tüketici nezdindeki marka itibarını artırırken, her iki film de sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu filmlerin her biri aldığı 2,5 milyon etkileşimle, rekorları açık ara devirdi. Artık tüketici biliyor ki karşısında her an onu şaşırtan yenilikçiliğiyle fark yaratmayı hedefleyen bir Kiğılı var.