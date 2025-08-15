Trump yönetiminin hisse almayı düşündüğü haberiyle Intel hisseleri yükseldi

Trump yönetimi zor durumdaki çip üreticisi Intel Corp.'ta hisse alması için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, olası bir anlaşmanın Intel'in Ohio'da planladığı fabrika merkezini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti. Şirket, bir zamanlar bu tesisi dünyanın en büyük çip üretim tesisi haline getirmeyi vaat etmişti ancak proje defalarca ertelenmişti.

Potansiyel hissenin büyüklüğü ise henüz belli değil.

ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ı Çin ile olan önceki bağları hakkındaki endişeler nedeniyle "çok çelişkili" olmakla suçlayarak görevden alınmasını talep etmiş ve iki isim bir görüşme gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, "Olası anlaşmalarla ilgili görüşmeler, yönetim tarafından resmen duyurulmadıkça spekülasyon olarak kabul edilmelidir," dedi.

Intel görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bir temsilci yaptığı açıklamada, şirketin "Başkan Trump'ın ABD teknoloji ve üretim liderliğini güçlendirme çabalarını desteklemeye derinden bağlı olduğunu" belirtti.

Intel, "Bu ortak öncelikleri ilerletmek için Trump yönetimiyle çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz, ancak söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacağız" dedi.