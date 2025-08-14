Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında bedelsiz bölünme, bir hissenin fiyatında ise kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o hisseler:

14.08.2025 09:48:360
Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

DURKN.E

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0326981 TL Teorik Fiyat: 16,507 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

KFEIN.E

%900 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 11,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

MEKAG.E

%1180 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,598 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

2 BEDELSİZ, 1 KAR PAYI

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) SPK'dan yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) SPK'dan yüzde 1180 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ağustos perşembe olarak açıklandı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtacak. Net 0,0277933 TL olan ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 18 Ağustos.

