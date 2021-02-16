Konut fiyatları aralıkta ne kadar kazandırdı?

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 30,3 arttı. Konut fiyatında reel olarak ise yüzde 13,7 oranında artış yaşandı.

16.02.2021 17:36:000
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Konut fiyatları aralıkta ne kadar kazandırdı?

2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan Konut Fiyatları Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,3, reel olarak ise yüzde 13,7 oranında arttı.
 
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 154,8 seviyesinde gerçekleşti. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,7 oranında artış gösterdi. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 1,3, 1,4 ve 1,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,9, 30,2 ve 29,4 oranlarında artış gösterdi.

 

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