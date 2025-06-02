İDO, Fethiye - Rodos arasında sefer başlattı

38 yıllık denizcilik tecrübesiyle Türkiye'nin öncü markalarından İDO, Ege’nin iki gözde destinasyonu olan Fethiye ve Rodos arasında ilk seferini 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdi.

İDO’nun hızlı ve güvenlikli 450 koltuk kapasiteli deniz otobüsü, Fethiye Limanı’ndan sabah saat 08:30’da hareket ederek yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Rodos Limanı’na ulaştı. Dönüş seferi ise Rodos Limanı’ndan 17:30’da yapılarak, yolcular yeniden Fethiye’ye getirildi.

Haziran ayı boyunca haftanın 4 günü düzenlenecek seferler, temmuz ve ağustos aylarında ise haftanın her günü, eylül ayında tekrar haftanın 4 günü yapılacak şekilde planlandı. Bu yeni hat, sadece tatilciler için değil, aynı zamanda bölge turizmi ve yerel ekonomi açısından da büyük bir canlanma sağlayacak.

İki Ülke Arasında Turizm Köprüsü

Rodos’un eşsiz plajları, Orta Çağ’dan kalma Eski Şehir bölgesi, Şövalyeler Caddesi, Büyük Usta Sarayı, Kelebekler Vadisi ve Lindos Antik Kenti gibi doğal ve kültürel zenginlikleri, Fethiye'den yola çıkan yolcular için keşfedilmeyi bekliyor. Aynı zamanda bu hat, Türkiye ile Yunanistan arasında dostane ilişkilerin gelişmesine ve karşılıklı kültürel etkileşime de katkı sunmayı hedefliyor.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün İDO ailesi olarak tarihi bir ana tanıklık etmenin heyecanı ve gururu içindeyiz. Fethiye- Rodos hattımız, yalnızca iki nokta arasında ulaşımı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölge turizmine, ticaretine ve kültürel bağların güçlenmesine de önemli katkılar sunacak. Bu projeyi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki MUTTAŞ ile güçlü bir iş birliği içinde hayata geçirdik. Bu stratejik atılım, Ege’nin kalbinde yeni bir deniz yolculuğu vizyonunun başlangıcıdır.”