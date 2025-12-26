İş dünyasında rekabet artık insan sermayesinin ömrüyle ölçülüyor. “Longevity” yani uzun ve sağlıklı yaşam yönetim biliminin de gündeminde. Now Plus’ın Türkiye’deki kurucusu Umut Cingil, “Uzun ve iyi yaşamak artık bir iş stratejisi” diyor.

Bir dönem “zaman yönetimi” şirketlerin başarısının ölçütüydü. Bugün ise sahneye yeni bir kavram çıktı: longevity. Artık liderler yalnızca kurumlarının değil kendi biyolojik ömürlerinin yönetimini de stratejik bir mesele olarak görüyor. Çünkü iş dünyasında rekabet artık insan sermayesinin ömrüyle de ölçülüyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

“Longevity” yani uzun ve sağlıklı yaşam yönetim biliminin de gündeminde. Biyoteknolojiden nörobilime, beslenmeden zihinsel dayanıklılığa kadar geniş bir yelpazede gelişen bu alan, şirketlerin çalışan verimliliğinden yatırım kararlarına kadar uzanan yeni bir ekonomik paradigma oluşturuyor.

Now Plus’ın Türkiye’deki kurucusu Umut Cingil, 14 yıllık deneyiminin ardından danışanların ihtiyaçlarına en uygun ve etkili yöntemleri bir araya getirerek Now Plus’ı hayata geçirdi. Cingil, CEOLife’ın sorularını şöyle yanıtladı:

Liderler neden longevity’ye bu kadar özel önem veriyor?

Pandemi sonrası dönemde şirketler, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreyle değil, insanın dayanıklılığıyla da ilgili olduğunu fark etti. CEO’lar için artık asıl soru şu: Daha uzun süre yüksek performans göstermek mümkün mü? Bu yeni yaklaşım, klasik “wellness” anlayışını aşıyor. Alışkanlıklar, uyku, beslenme, stres yönetimi, zihinsel esneklik ve nörolojik dayanıklılık gibi unsurlar artık birer stratejik yatırım alanı. Bütünsel ve sürdürülebilir yeni nesil bie wellness yaşam hareketinden bahsediyoruz. Bugüne kadar birçok kişinin hayatına dokunarak olumlu değişimlere öncülük ettik. En fazla önem verdiğimiz nokta danışanlarla kurduğumuz sürekli takip sistemi oldu. Bizim için önemli olan kişilerin yalnızca kısa vadede değil, uzun vadede de yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sunmak. Bunun için her danışanımızı sürecin her aşamasında dikkatle izliyoruz. Herkes alışkanlıklarınızı değiştirebilir, hedeflerine ulaşabilir.

Sizin nasıl önerileriniz ve çözümleriniz var?

Günümüzde insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, yaşam kalitesini yükseltecek doğru ve güvenilir yöntemler. Türkiye’de 13 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Now Plus Yeni Nesil Wellness Danışmanlık ve Koçluk Merkezimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Uzak Doğu ve Batı tekniklerini bir araya getirerek danışanlara bütünsel bir yaklaşım sunuyoruz. Hem danışmanlık hem koçluk temelli çalışmalar yapıyoruz. Doğal bir destek sunuyoruz yani tıbbi değil bizde ilaç cihaz kullanılmaz. Doğal bir destek olması bizce çok değerli. Now Plus’ın sunduğu yöntemler, farklı kültürlerden gelen tekniklerin birleşimiyle şekilleniyor. Uzak Doğu’nun kadim bilgeliği ile Batı’nın modern yaklaşımlarını harmanlayan bu sistem, 44 yıllık uluslararası bir deneyimin Türkiye’ye taşınmış hali. Alışkanlığı değiştirmeyi ve bireyin yaşam kalitesini derinlemesine etkilemeyi amaçlıyoruz. Örneğin, danışanların şekerli gıdalara karşı duyduğu yoğun isteğin kontrol altına alınması ya da glütenli besinlere olan yeme arzusunun sona ermesi, Now Plus’ın uygulamalarının sonuçlarından sadece biri. Kilo verme desteği, alkol ve kumar alışkanlığından kurtulma veya zararlı maddeleri hayatın dışına çıkarma gibi alanlarda danışanlara kapsamlı destek sunuluyor, Aslında yaşamını değiştirmek ve potansiyelini ortaya çıkartmak isteyen geniş bir kitleye destek oluyoruz.

Bio enerji de iş dünyasının ilgi alanında. Enerji alanında neler yapıyorsunuz?

Now Plus’ın en dikkat çekici uygulamalarından biri de bio enerji koçluğu. Tamamen doğal bir yöntem olan bu uygulamada ilaç, cihaz ya da makine kullanılmıyor. Tıbbi bir tedavi yöntemi olmayan bio enerji koçluğu, kişilerin farkındalıklarını artırarak yaşamlarında kalıcı değişiklikler yapmalarına yardımcı oluyor. Bu yöntem danışanların hem fiziksel hem zihinsel olarak daha güçlü hissetmeleri için destekleyici bir hizmet. Bireylerin kısa sürede zararlı alışkanlıklarını geride bırakmalarına destek oluyoruz. Temel hedef, alışkanlıkları tetikleyen “arzulama noktasını” kırarak bireyin yaşam kalitesini yükseltmesine ve yeni bir başlangıç yapmasına katkı sağlamak. Diyet yapmadan, aç kalmadan, ilaç kullanmadan, sağlıklı beslenerek kilo verebilirsiniz. Canınızın kimyasal şeker çekmemesi için uygulanan bu destek çalışması kilo vermeniz için keyifli bir uygulama. Amaç kimyasal şeker ve zararlı karbonhidratları beslenmenizden çıkartmanız ve diğer gıdaları dilediğiniz gibi tüketmeniz.

Aura temizliğiyle amaç ne?

Aura Wipe Stres Kalkanı, enerjinin temizlenmesine ve yenilenmesine destek olan, rahatlatıcı bir uygulama. Özellikle kaliteli bir uykuya geçişi destekler, bedensel ve zihinsel dengeyi güçlendirir. Kişinin stres karşısında daha güçlü ve dayanıklı hale gelmesine yardımcı olur.

Konsantrasyon ve odaklanmayı artıran bu keyifli uygulama, yoğun stres altında olanlar için ideal bir destek. Aslında herkes düzenli olarak bu konuda destek alabilir. Bu yöntem, kişilerin olumsuz alışkanlıklarını tetikleyen istekleri azaltarak kısa sürede farkındalık ve kontrol kazanmalarına yardımcı oluyor. Danışanlarımıza 1 yıl kadar uzanan bir veriyoruz, düzenli takiplerini ve motivasyonlarını destekliyoruz. Eğer ihtiyaç duyarsa 1 yıl içinde tekrar merkezimizden ücretsiz hizmet alabiliyor. Herkes yaşam kalitesini yükseltebilir, herkes daha yüksek motivasyona sahip olabilir. Yeter ki kendi farkındalığımızı arttırabilelim. Bu yaklaşım sayesinde danışanlar yalnızca bir alışkanlıktan vazgeçmekle kalmıyor, aynı zamanda hayata daha pozitif, güçlü ve dengeli bakmayı destekliyor.