Çin ve Dünya Bankası'ndan ortak rapor

Dünya Bankası ve Çin hükümeti tarafından ortaklaşa yayınlanan yeni bir rapora göre Çin'de verimlilik büyümesi, global finansal krizden bu yana yavaşlıyor ve göreceli olarak düşük kalmaya devam ediyor.

19 EYLÜL, 20190
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Çin ve Dünya Bankası'ndan ortak rapor

Çin'in ekonomisini büyütmek için verimliliği artırmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden raporda, Çin'in bu konuda şu ana kadar çok başarılı olamadığı da ifade edildi.

Hazırlanmasında Dünya Bankası ve Çin Maliye Bakanlığı'nın yarı sıra Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi'nin de yer ayldığı raporda, Çin'in toplam faktör verimlilik büyümesinin global finansal kriz öncesindeki 10 yılda yüzde 3,51 olduğu, kriz sonrasındaki 10 yılda ise bu oranın yüzde 1,55'e geriledi belirtildi.

Rapor, Çin'in verimliliği artırma konusunda yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesi için 3 yol da önerildi. Bu yollar, kaynakların etkin şekilde dağıtılması, gelişmiş teknolojilerin uygulamaya geçirilmesini hızlandırılması ve fikri mülkiyet haklarını güçlendirilmesi, patent kalitesinin iyileştirilmesi.

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